Українці сплатили 12,1 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування — Finance.ua
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Українці сплатили 12,1 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

Особисті фінанси
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Українці сплатили 12,1 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
Українці сплатили 12,1 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування
З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,1 млн грн добровільних внесків.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці.
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Станом на 27 листопада 2023 року у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 6 020 добровільних платежів на загальну суму 12,1 млн грн.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Переважна більшість добровільних внесків, а саме 85%, були зроблені для набуття власного страхового стажу.
Ще 15% платників здійснили переказ коштів на користь інших осіб.
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Нагадаємо, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні».
Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійних виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

  • з березня поточного року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ;
  • Міністерство юстиції України роз’яснило, чи зберігається страховий стаж, коли на підприємстві, яке зараз не працює, працівникам виплачують пів ставки.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👩‍🦳

За матеріалами:
Укрінформ
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