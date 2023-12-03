Більше третини європейців не відкладають пенсійні накопичення — огляд Insurance Europe Вчора 23:39 — Особисті фінанси

Більше третини європейців не відкладають пенсійні накопичення — огляд Insurance Europe

Загальноєвропейське пенсійне дослідження Insurance Europe показало, що понад третина європейців не відкладає пенсійних накопичень, а 40% людей зазначили, що поточні економічні обставини негативно вплинули на їхні пенсійні внески.

Про це йдеться в огляді Insurance Europe, який опубліковано на його сайті.

При цьому уточнюється, що в рамках третього загальноєвропейського пенсійного дослідження майже дві третини людей (58%) визнали, що їм будуть потрібні додаткові заощадження, щоб підтримувати гідний рівень життя під час виходу на пенсію.

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Опитування також виявило гендерний розрив: жінки, як правило, не тільки менше відкладають на пенсії, а й частіше не впевнені в тому, що їхньої пенсії буде достатньо для виходу на неї (27%) порівняно з чоловіками (18%).

«Реальність така, що, дивлячись на нинішню складну ситуацію, людям доведеться більше відкладати на пенсію, але не у всіх є достатньо грошей для цього. Галузь прагне зробити свій внесок у посилення захисту. Ключову роль також відіграють політики. Наші політичні рекомендації, що ґрунтуються на результатах опитування, визначають деякі шляхи вперед», — зазначає керівник відділу особистого та загального страхування в Insurance Europe Ніколя Жанмар.

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Посилаючись на отримані дані, Insurance Europe також опублікувала низку рекомендацій щодо пенсійної політики, які можуть допомогти створити доступні та стійкі пенсійні системи в Європі.

Зокрема, зазначено, що політики повинні сприяти подальшому розвитку багаторівневих пенсійних систем, а регулювання повинно дозволити страховикам продовжувати виконувати свою фундаментальну роль щодо захисту. Регулюючі органи мають визнати численні переваги, які можуть забезпечити пенсійні продукти, вимоги до розкриття інформації мають бути простішими та цілеспрямованішими, щоб уникнути перевантаження споживачів інформацією, пенсії мають бути переведені в цифрову епоху, зазначено в повідомленні.

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