Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину — Finance.ua
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Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину

Особисті фінанси
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Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину
Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину
У Мінсоцполітики повідомили, чому пенсіонерам краще не накопичувати пенсію на картці, а оплачувати нею покупки або переводити в готівку частину отриманих грошей.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі телемарафону.
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«Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій», — заявила вона.
За словами Марчак, зараз відомство має намір послабити і спростити цей механізм, щоб адаптувати його для тих українців, які тимчасово проживають за кордоном або в прифронтовій зоні.
«Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм», — пояснила вона.
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Заступниця міністра додала, що зупинка нарахувань не означає позбавлення пенсії. Пенсія просто акумулюється на рахунках ПФУ, її виплату можна легко відновити, якщо пройти фізичну ідентифікацію.
Також повідомляється, що Міністерство значно розширило інструменти для проходження ідентифікації, якщо людина не може особисто прийти до Пенсійного фонду.
Зараз це можна зробити так:
  • зв’язатися зі співробітником ПФУ по відеозв'язку;
  • пройти ідентифікацію в електронному кабінеті ПФУ з «Дія.Підпис»;
  • надіслати лист до Пенсійного фонду.
Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він також може вирішити це питання в українському консульстві.

Накопичувальна пенсія в Україні: право на гідну старість 👨‍🦳

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