Наслідки зростання інфляції для економіки та населення — Finance.ua

Наслідки зростання інфляції для економіки та населення Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Наслідки зростання інфляції для економіки та населення

25 квітня 2024 року правління Національного банку проголосувало за зниження облікової ставки на 1% - до 13,5% річних. Однією з причин такого рішення став той факт, що споживча інфляція у березні сповільнилася та стала нижчою, ніж НБУ прогнозував раніше.

Натомість НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цього року. Прогноз інфляції на кінець 2024 року становить 8,2% (знижено з 8,6%. — Ред.).

Зростання інфляції істотно впливає на стан української економіки та рівень життя населення:

1) Втрата купівельної спроможності. У міру зростання інфляції гроші втрачають свою купівельну спроможність. Це означає, що людям потрібно більше грошей на купівлю товарів та послуг, що призводить до зниження рівня життя населення. Особливо найбідніших його верств. Малозабезпеченим та пенсіонерам доводиться обирати: купити продукти чи заплатити за комунальні послуги.

Для бізнесу це означає втрату певної кількості платоспроможних клієнтів, що призводить до втрат. Держава в результаті також недоотримує у вигляді податків.

2) Знецінення заощаджень. Зростання цін призводить до того, що на ту саму суму заощаджень можна буде купити набагато менше, ніж раніше. Навіть із урахуванням відсотків, нарахованих банками.

У разі різкого зростання курсу долара відбувається також валютне знецінення гривневих заощаджень, що загрожує втратою довіри до національної валюти та зберігання грошей у банках зокрема.

Люди починають виносити гроші з банків, переводити їх у валюту, що призводить до чергового витку зростання курсу та ще більшого падіння національної валюти.

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Для банків «винесення» грошей клієнтами може обернутися банкрутством, що ми спостерігали у 2014−2016 роках.

3) Знецінення зарплат. За високої інфляції підвищення зарплат не встигає за зростанням цін. Відбувається знецінення зарплат, незадоволені працівники йдуть із підприємства у пошуках кращих варіантів. Страждають і вони, і їхні роботодавці, які також змушені постійно підвищувати зарплати, що позначиться на собівартості вироблених товарів та послуг.

4) Зміна моделі поведінки. Люди починають більше витрачати в очікуванні подальшого зростання цін, що може призвести до дефіциту товарів та послуг та викликати ще один виток інфляції.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значення річної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%);

інфляція на початку року знижувалася швидше, ніж прогнозував НБУ. Зокрема, в березні зростання споживчих цін сповільнилося до 3,2% у річному вимірі. У квітні інфляція зберіглася на цьому ж рівні. Отже, попри війну, інфляція залишається доволі низькою;



інвестиційна група ICU погіршила прогноз зростання економіки України на 2024 рік — із 5% до 4,1% через російські атаки на інфраструктуру, але водночас покращила прогноз інфляції з 10,1% до 6,4%.



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