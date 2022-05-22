Нардеп розповів, коли має ослабнути тиск на гривню — Finance.ua

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Нардеп розповів, коли має ослабнути тиск на гривню

Вчора 20:02Валюта
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Нардеп розповів, коли має ослабнути тиск на гривнюНардеп розповів, коли має ослабнути тиск на гривню
В Україну до кінця року надійдуть значні кошти у валюті, тому тиск на гривню має послабнути.
Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов (фракція «Слуга народу») за підсумками зустрічі депутатів фракції з міністром фінансів Сергієм Марченком, на якій обговорювалася ситуація в бюджетній сфері.
«По курсу гривні ситуація має найближчим часом стабілізуватись, в Україну до кінця року надійдуть значні кошти у валюті, тому тиск на гривню має послабнути», — зазначив Фролов.
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При цьому Фролов додав, що 5 мільйонам біженців, які виїхали з України через військові дії, щомісяця перераховуються «суттєві (не бюджетні звісно) кошти (до 2,5 млрд доларів)».
Депутат зазначив, що на зустрічі обговорювалась можливість скасувати пільгове ввезення автомобілів з-за кордону, розширення компенсацій на комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб.
Фролов наголосив, що «військові» видатки сягають 7 млрд доларів на місяць і є безумовним пріоритетом для фінансування державою.
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«Соціальні питання держава також закриває, хоча надходження до дохідної частини стрімко впали: митниця у березні забезпечила всього лише близько 20% планових доходів, у квітні — 30%; податкова збирає кошти краще — у квітні надійшло близько 70% довоєнних надходжень. Загалом доходи покривають лише третину вкрай необхідних видатків воєнного часу», — пише нардеп.
Він зазначає, що травень став найскладнішим місяцем по закриттю усіх платежів, адже кошти від міжнародних партнерів надійшли лише у п’ятницю 20 травня, тому «з понеділка затримки по виплатах будуть поступово погашатись».
Фролов розповів, що допомога від Заходу надходить і є для України критично важливою у поточних умовах, а найбільшими донорами є США, Великобританія та Канада.
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«Водночас, не всі кошти від окремих країн та міжнародних організацій надходять у формі грантів та безповоротної допомоги, багато хто надає кредитний ресурс під мізерний або нульовий відсоток. Позиція міністра, якому потрібно закривати величезні державні видатки, полягає в тому, що потрібно повертати систему оподаткування, яка діяла станом на 23 лютого», — повідомляє нардеп.
Фролов зазначає, що також на зустрічі обговорювались питання про соціальні видатки на окупованих територіях — вони нині здійснюються за погодженням із відповідним головою військової адміністрації, а також необхідність зміни пріоритетних видатків, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.
За його словами, йшлося про роботу «по акумуляції заморожених на Заході коштів та майна Росії на відновлення України (очікуємо прийняття відповідного закону в Канаді, що може стати гарним прецедентом та прикладом для інших)».

Довідка Finance.ua:

  • 20 травня НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном;
  • офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим — на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування;
  • експерти не очікують суттєвого зростання курсу долара в Україні після того, як Нацбанк дозволив банкам не обмежувати курс продажу готівкової валюти.

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За матеріалами: УНІАН
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