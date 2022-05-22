Експерти сказали, чого чекати від курсу долара найближчим часом — Finance.ua

Експерти сказали, чого чекати від курсу долара найближчим часом

Вчора 08:00 — Валюта

Експерти не очікують суттєвого зростання курсу долара в Україні після того, як Нацбанк дозволив банкам не обмежувати курс продажу готівкової валюти.

За словами фінансового аналітика та банкіна Сергія Фурси, багато чого залежатиме від західної фінансової допомоги, яку отримує Україна.

«Якщо протягом найближчих трьох місяців прийдуть ті $18 мільярдів, які нам збираються виділити G7, то причин для сильної девальвації, та й, в принципі, для девальвації, не буде», — каже Фурса.

У зв’язку з цим, констатує він, зараз інших факторів тиску на курс, окрім війни, немає.

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Експерт CASE Україна Євген Дубогриз додає, що подальший розвиток ситуації з валютним курсом залежатиме від припливу в Україну капіталу — кредитів, грантів та інших видів міжнародної допомоги.

«Якщо його обсяги будуть достатніми, це сформує на ринку позитивні очікування, завдяки чому курс долара знижуватиметься», — пояснює він.

При цьому він прогнозує, що курс навряд чи впаде нижче за 31-33 гривні/долар. Експерт каже, що оголошені на сьогоднішній день обсяги допомоги для цього є недостатніми.

Загалом про стабільний курс зараз говорити не доводиться — війна породжує негативні очікування, які прямо на нього впливають, каже Дубогриз.

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Фінансовий аналітик Василь Невмержицький зазначає, що значення курсу на вільному валютному ринку є дуже нестійкими і залежать багато в чому від поточних новин.

«Через це вони можуть різко змінюватись у дуже широких межах», — додає він.

З огляду на це не можна відкидати зростання курсу навіть до 40 гривень.

«У нас був спекулятивний стрибок, і повторення такого стрибка будь-якої миті може вивести курс у будь-яку точку», — резюмував Сергій Фурса.

Довідка Finance.ua:

з 21 травня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову валюту за будь-яким курсом.

Офіційний курс долара в Україні залишається фіксованим — 29,25 грн/дол.

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