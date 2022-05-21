Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти — Finance.ua
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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти

Вчора 10:58Валюта
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Курс продажу валюти не відреагував на дозвіл НБУ банкам продавати валюту дорожче.
Про це свідчать дані на вебсайтах банків.
Національний банк з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Однак, незважаючи на дозвіл продавати валюту дорожче, курс залишився практично на попередньому рівні.
Так, Приватбанк встановив курси валют (купівлі/продажу) на рівні 31,5/32,18 UAH/USD та 33,22/33,92 UAH/EUR, Ощадбанк — 31,5/32,18 UAH/USD та 33/ 33,84 UAH/EUR, Укргазбанк — 31,5/32,17 UAH/USD та 33/34 UAH/EUR.
УкрСиббанк купує долари по 29,26 UAH/USD, а євро — по 30,85 UAH/EUR, а продає по 29,55 UAH/USD та євро по 31,15 UAH/EUR, ПУМБ — 31,8 UAH/USD євро по 33,40 UAH/EUR, а продає по 32,18 UAH/USD долари та по 33,84 UAH/EUR євро відповідно.
Нагадаємо, НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та знизив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном.

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За матеріалами: Українські Новини
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