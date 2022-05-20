НБУ отменил некоторые ограничения и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом — Finance.ua

НБУ отменил некоторые ограничения и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом

Сегодня 18:49 — Казна и Политика

20 мая было принято несколько важных обновлений, касающихся работы валютного рынка. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины с 21 мая 2022 года отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

С 21 мая 2022 года отменяются:

ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;

ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

Ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

«Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит — защитить международные резервы Украины.

Важно. Граждане и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг — большинство из них можно и дальше проводить без ограничений.

Следовательно, несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности.

Национальный банк также запретил банкам проводить операции, которые нарушают введенные центробанком ограничения или способствуют или могут способствовать их обходу. Кроме того, банкам временно запрещено:

переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);

предоставлять кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;

менять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), с иностранной валюты на гривну.

Соответствующие изменения также призваны ограничить возможности непродуктивного оттока капитала и сохранить золотовалютные резервы на достаточных уровнях.

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