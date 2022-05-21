Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи IT-ФОПів — Finance.ua

Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи IT-ФОПів

Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи IT-ФОПів

20 травня 2022 року НБУ прийняв низку оновлених правил по купівлі та продажу валюти. Серед них — дозвіл комерційним банкам використовувати ринковий курс для продажу валюти.

Як відзначають деякі аналітики, це має збільшити пропозицію готівкової валюти і трохи посилити гривню. Але водночас це — не надто добрі новини для тих, хто отримує валютні доходи або за кордоном і розраховується українською картою. Це стосується також і більшості IT-спеціалістів, що оформлені як ФОП, пише Ain.ua.

Як пояснює Сергій Фурса (Dragon Capital), фактично регулятор дозволив банкам купляти валюту по фіксованому курсу, а продавати її клієнтам по ринковому. Це може вдарити водночас і по біженцям, які розраховуються гривневими картками в інших країнах, і по ІТ-фахівцях, і по волонтерам, що закупають спорядження за кордоном.

Читайте також НБУ підготував детальне роз’яснення щодо останніх змін на валютному ринку

Раніше відповідний курс продажу валюти не міг відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

За словами фінансового консультанта Любомира Остапіва, піднімати лише верхню межу курсу — хибне рішення, адже ІТ-ФОПи через це можуть перестати заводити валюту в країну.

"Правила НБУ про те, що курс покупки валюти — ринковий, а курс продажу — фіксований, шкодять IT-індустрії та IT-ФОПам, Наразі складається така ситуація, що якщо людина, приміром, отримала валюту на карту ФОПа, вона не може з нею нічого зробити: в доларах з ФОПа зняти не можна, можна продати по офіційному курсу (29 грн), а потім, будь ласка, іди купуй по 37 грн. Продавати по 29 грн, а купувати по 37 грн мало хто захоче. Це все одно, що прихований податок.

Нажаль, це призведе до того, що багато IT-спеціалістів просто будуть отримувати свої валютні виплати за кордоном. І взагалі не заводитимуть валюту в Україну. Зараз багато IT-ФОПів за кордоном, що працюють там, але в Україні платять 5% податку, але із такою валютною політикою є ризики, що вони просто перереєструються в іншій країні", — пояснює Остапів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.