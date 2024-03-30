Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці — Finance.ua

Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці Сьогодні 13:08 — Особисті фінанси

Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці

Для того щоб отримувати коректні нарахування на оплату комунальних платежів, необхідно правильно подавати показники. Зокрема, це стосується і рахунків за доставку та спожитий газ.

У пресслужбі газопостачальної компанії «Нафтогаз України» розповіли , як формуються рахунки до сплати за блакитне паливо.

Читайте також У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%

Як отримати правильні суми у платіжках

Як зазначили у компанії, коректні цифри у платіжках будуть у разі передачі показань газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.

У тому випадку, якщо показники не передалися вчасно, нарахування здійснять за середніми показаннями лічильникі клієнта в за попередні місяці.

Як передати показники

Це можна зробити декількома способами:

на сайті облгазу;

у чатботі;

зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

Читайте також Цього року «Нафтогаз» планує збільшити видобуток газу на пів мільярда кубометрів

Як формується сума до сплати

Початковий етап. Усе починається, коли ви надаєте показники газового лічильника. Вони потрапляють до оператора ГРМ (газорозподільної мережі), який і формує об'єми спожитого вами газу та відправляє їх на інформаційну платформу Оператора ГТС.

Розрахунок. «Нафтогаз» використовує дані про об'єми спожитого газу з платформи і формує суму до сплати — множать об'єм на ціну відповідно до тарифу (7,96 грн за куб. м. палива).

Фінальний етап. До 11 числа кожного місяця компанія готує та відправляє рахунки на друк, а потім доставляє за допомогою національного поштового оператора.

Читайте також Нафтогаз продовжив на рік дію важливого тарифу

Одразу після формування платіжки рахунки на оплату доступні також через сервіси ГК «Нафтогаз України» або партнерів:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

у чат-ботах GASUA: Viber або Telegram;

у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;



у відділеннях партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.



У компанії пояснили, як діяти у випадку затримки з доставкою.

«В умовах військових дій рф деякі рахунки можуть доходити не так швидко, як зазвичай. За таких умов ви можете скористатись нашими онлайн-сервісами, або ж написати нам», — додали у «Нафтогазі».

Читайте також Удари дронів по російським НПЗ спричинили зростання цін на газ у Європі

7,96 грн. Це стосується майже 98% населення. Нагадаємо, в Україні тариф на газ не зміниться щонайменше до 30 квітня. З 1 квітня, як і в березні, українці платитимуть за кубометр блакитного палива

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.