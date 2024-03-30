Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці — Finance.ua

Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до сплати» у вашій платіжці
Для того щоб отримувати коректні нарахування на оплату комунальних платежів, необхідно правильно подавати показники. Зокрема, це стосується і рахунків за доставку та спожитий газ.
У пресслужбі газопостачальної компанії «Нафтогаз України» розповіли, як формуються рахунки до сплати за блакитне паливо.
Як отримати правильні суми у платіжках
Як зазначили у компанії, коректні цифри у платіжках будуть у разі передачі показань газового лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.
У тому випадку, якщо показники не передалися вчасно, нарахування здійснять за середніми показаннями лічильникі клієнта в за попередні місяці.
Як передати показники
Це можна зробити декількома способами:
- на сайті облгазу;
- у чатботі;
- зателефонувавши до контакт-центру облгазу.
Як формується сума до сплати
Початковий етап. Усе починається, коли ви надаєте показники газового лічильника. Вони потрапляють до оператора ГРМ (газорозподільної мережі), який і формує об'єми спожитого вами газу та відправляє їх на інформаційну платформу Оператора ГТС.
Розрахунок. «Нафтогаз» використовує дані про об'єми спожитого газу з платформи і формує суму до сплати — множать об'єм на ціну відповідно до тарифу (7,96 грн за куб. м. палива).
Фінальний етап. До 11 числа кожного місяця компанія готує та відправляє рахунки на друк, а потім доставляє за допомогою національного поштового оператора.
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Одразу після формування платіжки рахунки на оплату доступні також через сервіси ГК «Нафтогаз України» або партнерів:
- в особистому кабінеті my.gas.ua;
- у чат-ботах GASUA: Viber або Telegram;
- у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay;
- у відділеннях партнерів Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.
У компанії пояснили, як діяти у випадку затримки з доставкою.
«В умовах військових дій рф деякі рахунки можуть доходити не так швидко, як зазвичай. За таких умов ви можете скористатись нашими онлайн-сервісами, або ж написати нам», — додали у «Нафтогазі».
Нагадаємо, в Україні тариф на газ не зміниться щонайменше до 30 квітня. З 1 квітня, як і в березні, українці платитимуть за кубометр блакитного палива 7,96 грн. Це стосується майже 98% населення.
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