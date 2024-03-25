У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%

Енергетика
46
У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%
У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%
У ЄС вважають, що країни-члени Євросоюзу повинні продовжувати скорочувати споживання газу щонайменше на 15% ще принаймні до кінця березня наступного року.
Таке рішення у понеділок ухвалила Рада ЄС, повідомляє «Європейська правда».
Читайте також
25 березня Рада ЄС офіційно ухвалила рекомендацію, яка закликає країни-члени продовжувати скорочувати споживання газу до 31 березня 2025 року щонайменше на 15% порівняно з середнім споживанням між 1 квітня 2017 року та 31 березня 2022 року.
Ця рекомендація покликана допомогти країнам ЄС вжити адекватних заходів з безпеки постачання, аж поки у 2025 році не почнуть діяти директиви з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
Читайте також
Обидві директиви забезпечать структурне скорочення попиту на газ в найближчому майбутньому, одночасно досягаючи цілей ЄС з декарбонізації.
Уперше державам ЄС почали рекомендувати скорочувати споживання газу у 2022 році, у відповідь на енергетичну кризу, спричинену повномасштабною війною росії проти України.
Згодом відповідний регламент продовжили на рік у 2023 році.
Читайте також
Завдяки заходам зі скорочення попиту ЄС вдалося поетапно відмовитися від приблизно 65 мільярдів кубометрів російського газу у 2023 році, насамперед у домогосподарствах та промисловості.
Країни ЄС досягли політичної згоди щодо того, щоби і далі скорочувати споживання газу, на початку березня.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.