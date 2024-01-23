Європа прилаштувалась до життя без російського газу — Bloomberg — Finance.ua
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Європа прилаштувалась до життя без російського газу — Bloomberg

Енергетика
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Європа прилаштувалась до життя без російського газу — Bloomberg
Європа прилаштувалась до життя без російського газу — Bloomberg
Країни Європи в розпал проблем з перевезеннями на Близькому Сході, не відчули підвищення цін на газ, що може свідчити про успіх відмови від російського газу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Хоча небезпечність перевезень через Червоне море змусило перевізників користуватись довгим шляхом доставлення, це не збільшило ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи.
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Базові європейські ціни на електроенергію зараз торгуються нижче 30 євро за мегават-годину, що становить приблизно десяту частину від пікових рівнів 2022 року.
Як зазначається, це щонайменше сильний знак того, що найгірший кошмар, який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому.
Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу.
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Окрім цього, європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу.
Вплив також мали фактори не надто морозної зими, а також уповільнення економічного зростання, що знизило потреби споживання газу у таких промислових гігантах, як Німеччина.
Однак проблема нового підходу до енергетичної політики, зі скрапленим газом та альтернативними джерелами, у меншій прогнозованості. Нині європейці будуть більше залежати від зовнішніх факторів, таких як геополітична реальність, що впливатиме на постачання енергоносіїв.
За матеріалами:
Економічна Правда
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