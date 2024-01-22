Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль — Finance.ua
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Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль

Енергетика
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Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
України планує стати «газовим сейфом» ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Ми зберігаємо й зберігали 2,5 млрд кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план — стати „газовим сейфом“ Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз зберігати до 10 млрд кубів в наших сховищах», — сказав Шмигаль.
За його словами, Україна вже стала членом енергетичного Євросоюзу, адже повністю синхронізувала енергосистему з європейською.
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Окрім цього українські газові сховища вже допомагають Європі запобігти енергетичній кризі та суттєвому зростанню ціни на газ в опалювальний сезон.
Також на засіданні йшлося про амбітні плани щодо експорту електроенергії до ЄС.
Нагадаємо, раніше глава Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов у кулуарах Українського сніданку в Давосі повідомив, що низка європейських газових трейдерів переконалися в надійності підземних сховищ газу в Україні та мають намір збільшити обсяги газу в українських ПСГ на наступну зиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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