На Занзібарі створять «кібермісто» для прихильників криптовалют Сьогодні 03:05 — Світ

На Занзібарі створять «кібермісто» для прихильників криптовалют

OurWorld, компанія з Маврикію, яка створює технологічні підприємства, співпрацює з урядом Занзібару над спеціальною економічною зоною — Dunia Cyber City. Це буде «кібермісто» для працівників і компаній із технологічної сфери, зокрема криптовалютної.

Про це пише Blomberg Citylab.

Читайте також Падіння Ethereum може спричинити глобальну кризу — дослідження

Dunia Cyber City — один із проєктів, натхнених ідеєю «мережевої держави», цей рух підтримують впливові діячі Кремнієвої долини і він породив багато концепцій майбутніх технотопій, але в основі всіх них лежить криптовалюта

Термін «мережева держава» з’явився у книзі 2022 року підприємця Баладжі Срінівасана, який працює з криптовалютами.

Він пропонує, щоб онлайн-спільноти з однаковими ідеями, наприклад вегани, любителі пітбулів або прихильники Bіtcoin, могли створювати власні суспільства та інституції, якщо їх не влаштовує політика держав, в яких вони живуть зараз.

Ці «мережеві держави» можуть мати землю по всьому світу і прагнути дипломатичного визнання на рівні з національними державами.

Читайте також Метали обігнали Bitcoin у 2025 році

Сам Баладжі Срінівасан створив Мережеву школу в спеціальній економічній зоні в Малайзії, там навчають технооптимістів, годують стравами за дієтою Брайана Джонсона та винагороджують учасників «Burn NFT» за фітнес-заняття.

Він навіть закликав створити спільноту підприємців і новаторів, які візьмуть під контроль Сан-Франциско, частково через союз із місцевою поліцією.

Ці ідеї підтримують лібертаріанці технологічної галузі, які прагнуть вирватися з-під урядового регулювання, але критики називають це техноелітарною мрією.

Дослідник Гаррі Халпін із Вільного університету Брюсселя каже, що такі проєкти виникають через відчуття, що традиційні уряди не працюють, і люди шукають альтернативи, хоча реального досвіду державного управління у них немає.

Яким буде «кібермісто» для прихильників криптовалют

Що до міста на Занзібарі, то воно вміщатиме до семи тисяч осіб, проте більшість фактично там не житиме.

Для цифрових кочівників з усього світу це буде «електронне місце проживання», де люди, які працюють і платять податки в різних країнах, зможуть знайти житло і підтримувати ідею «технологічного суверенітету».

Місто не стягуватиме податок на приріст капіталу та податок на багатство, податок на прибуток буде 5% для віддалених резидентів, 15% для місцевих, а компанії звільнять від податків на перші десять років. Податки надходитимуть у бюджет Занзібару, а гроші від продажу нерухомості інвестують у місцеві стартапи.

Читайте також Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році

OurWorld керуватиме містом разом із державним агентством телекомунікацій ZICTIA. Керівник компанії Флоріан Фурньє та його співзасновник Крістоф Де Шпігелер переконали уряд Занзібару створити цифрові вільні зони та зробити район технологічним центром із сприятливими умовами для бізнесу і нових забудов.

Концепцію «кіберміста» урядовцям озвучили ще у 2022 році, початкова ідея віртуального реєстру перетворилася на фізичне поселення навколо центру обробки даних з технологією ThreeFold.

Зараз у поселенні живе близько 100 електронних резидентів та працює 30 компаній, але партнери засновників кажуть, що це лише початок проєкту.

Читайте також Топ-10 криптовалют за підсумками грудня

Будівництво нового міста має коштувати мільярд доларів, майже в п’ятнадцять разів дорожче за землю, яка коштує 70 мільйонів. Уряд дав ThreeFold землю на 30 років, після чого оренду доведеться поновлювати.

OurWorld ще вирішує, яку форму самоврядування обрати для міста. Найбільше шансів має кооперативна система, адміністративна база вже готова, основні послуги будуть автоматизовані через програмне забезпечення OurWorld, створене з компанією Tools for the Commons.

Ця компанія розробляє цифрові додатки і правила для спеціальних економічних зон, включно з торгівлею, платежами, податками та управлінням компаніями, кримінальні справи залишаються під контролем влади Занзібару.

Хмарочос За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.