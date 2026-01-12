Топ-10 криптовалют за підсумками грудня Сьогодні 17:05 — Криптовалюта

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня

У грудні сукупна капіталізація крипторинку знизилася на 3,8% місяць до місяця, продовживши корекцію, що розпочалася раніше. На цьому тлі домінування найбільших криптоактивів дещо посилилося: частка Bitcoin зросла до 59,1%, Ethereum — до 12%.

Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня (динаміка за місяць)

За підсумками грудня динаміка найбільших криптовалют виглядала так:

BCH (+8,3%) — зростання пов’язують з оновленням, яке поліпшило міжмережеву сумісність та інтеграційні сценарії.

TRX (+0,7%) — помірне зміцнення на тлі новин про інтеграцію Kalshi з мережею Tron.

ETH (−1,9%) — зниження на тлі загальної ринкової динаміки; у звіті також згадуються оновлення мережі та подальша дорожня карта.

BTC (−3,2%) — протягом місяця ціна опускалася приблизно до 84,5 тис. дол., після чого відновилася і закрила грудень близько 88,5 тис. дол.

LINK (−6,3%) — рух збігся із запуском першого ETF на LINK (Grayscale).

BNB (−5,8%) — зниження синхронно з ширшим ринком.

SOL (−9,1%) — корекція продовжилася; у звіті відзначені новини щодо інфраструктури мережі та інституційних платіжних кейсів в USDC.

XRP (−15,2%) — на тлі загальної корекції; водночас у звіті відзначено, що притоки в XRP-ETF перевищили 1 млрд дол.

ADA (−17,1%) — падіння продовжилося; у звіті згадується Midnight Protocol як розвиток privacy-напряму в екосистемі.

DOGE (−17,7%) — найпомітніше зниження серед топ-10 активів у грудні.

Binance Research виокремлює кілька ключових тенденцій місяця:

загальна капіталізація ринку скоротилася на 3,8% м/м;

домінування Bitcoin і Ethereum зросло, оскільки розпродажі сильніше вдарили по альткоїнах;

попри корекцію, компанії — власники цифрових активів продовжили накопичення на балансах, що розглядається як важливий структурний сигнал.

DeFi та стейблкоїни

Сегмент децентралізованих фінансів у грудні продемонстрував помірне зниження. Загальний показник Total Value Locked (TVL) скоротився на 1,76% м/м. Водночас у межах окремих екосистем частка деяких мереж, зокрема Ethereum, Tron і Arbitrum, зросла, тоді як у частини інших — зменшилася.

На тлі підвищеної волатильності зріс інтерес до «захисних» інструментів. Капіталізація стейблкоїнів відновилася на 0,54% м/м після зниження в попередньому періоді та залишилася вище 300 млрд доларів. При цьому капіталізація USDT дещо зросла, тоді як USDC продовжила знижуватися, що розширило розрив між двома найбільшими емітентами.

NFT

У грудні ринок NFT продовжив спад: загальний обсяг продажів знизився на 7,47% і оновив мінімуми року.

Продажі на Ethereum скоротилися на 55%, тоді як Bitcoin-NFT, навпаки, зросли на 50% — у звіті підкреслюється, що основний внесок внесла динаміка однієї колекції ($X@AI), яка піднялася на друге місце в рейтингу. На BNB Chain продажі NFT знизилися на 75%.

У списку топ-колекцій DMarket (Mythos) піднялася на друге місце, а Courtyard (Polygon) збільшила продажі на 30% і зайняла третю позицію.

ETF-потоки

Починаючи з жовтня спотові ETF на BTC і ETH демонстрували стійкі тижневі чисті відтоки, тоді як нові альткоїн-ETF здебільшого фіксували позитивні притоки.

Сукупні притоки в альткоїн-ETF з моменту запуску перевищили 2 млрд доларів; основний внесок забезпечили продукти на XRP і SOL, а помірніші притоки відзначалися у ETF на LTC, LINK і DOGE.

У звіті окремо підкреслюється, що ці потоки виглядають як інкрементальні і не обов’язково відображають пряму ротацію з BTC/ ETH — радше виступають новими точками входу для TradFi-інвесторів.

