0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня

Криптовалюта
38
Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
У грудні сукупна капіталізація крипторинку знизилася на 3,8% місяць до місяця, продовживши корекцію, що розпочалася раніше. На цьому тлі домінування найбільших криптоактивів дещо посилилося: частка Bitcoin зросла до 59,1%, Ethereum — до 12%.
Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня (динаміка за місяць)

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
За підсумками грудня динаміка найбільших криптовалют виглядала так:
  • BCH (+8,3%) — зростання пов’язують з оновленням, яке поліпшило міжмережеву сумісність та інтеграційні сценарії.
  • TRX (+0,7%) — помірне зміцнення на тлі новин про інтеграцію Kalshi з мережею Tron.
  • ETH (−1,9%) — зниження на тлі загальної ринкової динаміки; у звіті також згадуються оновлення мережі та подальша дорожня карта.
  • BTC (−3,2%) — протягом місяця ціна опускалася приблизно до 84,5 тис. дол., після чого відновилася і закрила грудень близько 88,5 тис. дол.
  • LINK (−6,3%) — рух збігся із запуском першого ETF на LINK (Grayscale).
  • BNB (−5,8%) — зниження синхронно з ширшим ринком.
  • SOL (−9,1%) — корекція продовжилася; у звіті відзначені новини щодо інфраструктури мережі та інституційних платіжних кейсів в USDC.
  • XRP (−15,2%) — на тлі загальної корекції; водночас у звіті відзначено, що притоки в XRP-ETF перевищили 1 млрд дол.
  • ADA (−17,1%) — падіння продовжилося; у звіті згадується Midnight Protocol як розвиток privacy-напряму в екосистемі.
  • DOGE (−17,7%) — найпомітніше зниження серед топ-10 активів у грудні.
Читайте також: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Binance Research виокремлює кілька ключових тенденцій місяця:
  • загальна капіталізація ринку скоротилася на 3,8% м/м;
  • домінування Bitcoin і Ethereum зросло, оскільки розпродажі сильніше вдарили по альткоїнах;
  • попри корекцію, компанії — власники цифрових активів продовжили накопичення на балансах, що розглядається як важливий структурний сигнал.

DeFi та стейблкоїни

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
Сегмент децентралізованих фінансів у грудні продемонстрував помірне зниження. Загальний показник Total Value Locked (TVL) скоротився на 1,76% м/м. Водночас у межах окремих екосистем частка деяких мереж, зокрема Ethereum, Tron і Arbitrum, зросла, тоді як у частини інших — зменшилася.
На тлі підвищеної волатильності зріс інтерес до «захисних» інструментів. Капіталізація стейблкоїнів відновилася на 0,54% м/м після зниження в попередньому періоді та залишилася вище 300 млрд доларів. При цьому капіталізація USDT дещо зросла, тоді як USDC продовжила знижуватися, що розширило розрив між двома найбільшими емітентами.

NFT

У грудні ринок NFT продовжив спад: загальний обсяг продажів знизився на 7,47% і оновив мінімуми року.
Продажі на Ethereum скоротилися на 55%, тоді як Bitcoin-NFT, навпаки, зросли на 50% — у звіті підкреслюється, що основний внесок внесла динаміка однієї колекції ($X@AI), яка піднялася на друге місце в рейтингу. На BNB Chain продажі NFT знизилися на 75%.
Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
У списку топ-колекцій DMarket (Mythos) піднялася на друге місце, а Courtyard (Polygon) збільшила продажі на 30% і зайняла третю позицію.

ETF-потоки

Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
Починаючи з жовтня спотові ETF на BTC і ETH демонстрували стійкі тижневі чисті відтоки, тоді як нові альткоїн-ETF здебільшого фіксували позитивні притоки.
Сукупні притоки в альткоїн-ETF з моменту запуску перевищили 2 млрд доларів; основний внесок забезпечили продукти на XRP і SOL, а помірніші притоки відзначалися у ETF на LTC, LINK і DOGE.
У звіті окремо підкреслюється, що ці потоки виглядають як інкрементальні і не обов’язково відображають пряму ротацію з BTC/ETH — радше виступають новими точками входу для TradFi-інвесторів.
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems