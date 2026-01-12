Топ-10 криптовалют за підсумками грудня
У грудні сукупна капіталізація крипторинку знизилася на 3,8% місяць до місяця, продовживши корекцію, що розпочалася раніше. На цьому тлі домінування найбільших криптоактивів дещо посилилося: частка Bitcoin зросла до 59,1%, Ethereum — до 12%.
Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.
Топ-10 криптовалют за підсумками грудня (динаміка за місяць)
За підсумками грудня динаміка найбільших криптовалют виглядала так:
- BCH (+8,3%) — зростання пов’язують з оновленням, яке поліпшило міжмережеву сумісність та інтеграційні сценарії.
- TRX (+0,7%) — помірне зміцнення на тлі новин про інтеграцію Kalshi з мережею Tron.
- ETH (−1,9%) — зниження на тлі загальної ринкової динаміки; у звіті також згадуються оновлення мережі та подальша дорожня карта.
- BTC (−3,2%) — протягом місяця ціна опускалася приблизно до 84,5 тис. дол., після чого відновилася і закрила грудень близько 88,5 тис. дол.
- LINK (−6,3%) — рух збігся із запуском першого ETF на LINK (Grayscale).
- BNB (−5,8%) — зниження синхронно з ширшим ринком.
- SOL (−9,1%) — корекція продовжилася; у звіті відзначені новини щодо інфраструктури мережі та інституційних платіжних кейсів в USDC.
- XRP (−15,2%) — на тлі загальної корекції; водночас у звіті відзначено, що притоки в XRP-ETF перевищили 1 млрд дол.
- ADA (−17,1%) — падіння продовжилося; у звіті згадується Midnight Protocol як розвиток privacy-напряму в екосистемі.
- DOGE (−17,7%) — найпомітніше зниження серед топ-10 активів у грудні.
Binance Research виокремлює кілька ключових тенденцій місяця:
- загальна капіталізація ринку скоротилася на 3,8% м/м;
- домінування Bitcoin і Ethereum зросло, оскільки розпродажі сильніше вдарили по альткоїнах;
- попри корекцію, компанії — власники цифрових активів продовжили накопичення на балансах, що розглядається як важливий структурний сигнал.
DeFi та стейблкоїни
Сегмент децентралізованих фінансів у грудні продемонстрував помірне зниження. Загальний показник Total Value Locked (TVL) скоротився на 1,76% м/м. Водночас у межах окремих екосистем частка деяких мереж, зокрема Ethereum, Tron і Arbitrum, зросла, тоді як у частини інших — зменшилася.
На тлі підвищеної волатильності зріс інтерес до «захисних» інструментів. Капіталізація стейблкоїнів відновилася на 0,54% м/м після зниження в попередньому періоді та залишилася вище 300 млрд доларів. При цьому капіталізація USDT дещо зросла, тоді як USDC продовжила знижуватися, що розширило розрив між двома найбільшими емітентами.
NFT
У грудні ринок NFT продовжив спад: загальний обсяг продажів знизився на 7,47% і оновив мінімуми року.
Продажі на Ethereum скоротилися на 55%, тоді як Bitcoin-NFT, навпаки, зросли на 50% — у звіті підкреслюється, що основний внесок внесла динаміка однієї колекції ($X@AI), яка піднялася на друге місце в рейтингу. На BNB Chain продажі NFT знизилися на 75%.
У списку топ-колекцій DMarket (Mythos) піднялася на друге місце, а Courtyard (Polygon) збільшила продажі на 30% і зайняла третю позицію.
ETF-потоки
Починаючи з жовтня спотові ETF на BTC і ETH демонстрували стійкі тижневі чисті відтоки, тоді як нові альткоїн-ETF здебільшого фіксували позитивні притоки.
Сукупні притоки в альткоїн-ETF з моменту запуску перевищили 2 млрд доларів; основний внесок забезпечили продукти на XRP і SOL, а помірніші притоки відзначалися у ETF на LTC, LINK і DOGE.
У звіті окремо підкреслюється, що ці потоки виглядають як інкрементальні і не обов’язково відображають пряму ротацію з BTC/ETH — радше виступають новими точками входу для TradFi-інвесторів.
