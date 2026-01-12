Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році Сьогодні 21:33 — Криптовалюта

У 2025 році одразу шість нових стейблкоїнів подолали позначку капіталізації в 1 млрд доларів. При цьому траєкторії зростання суттєво відрізнялися залежно від аудиторії та сценаріїв використання.

Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.

Consumer-орієнтовані монети, зокрема PYUSD і USD1, демонстрували більш волатильну динаміку. Зростання PYUSD пов’язують із дохідними стимулами для користувачів DeFi на Ethereum і Solana, тоді як USD1 отримав імпульс після використання для розрахунків за інвестицією MGX у Binance та кампанії з 20% APR.

Інституційні стейблкоїни, такі як BUIDL і RLUSD, показали інший профіль: BUIDL зростав «сходинками» в першій половині року з подальшим зниженням, тоді як RLUSD демонстрував більш рівномірний висхідний тренд.

У Binance Research зазначають, що публічні метрики стейблкоїнів стають дедалі важливішими індикаторами глобальної фінансової активності та економічних очікувань.

