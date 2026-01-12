0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році

Криптовалюта
5
Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році
Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році
У 2025 році одразу шість нових стейблкоїнів подолали позначку капіталізації в 1 млрд доларів. При цьому траєкторії зростання суттєво відрізнялися залежно від аудиторії та сценаріїв використання.
Про це свідчить огляд крипторинку за грудень 2025 року Binance Research.
Шість нових стейблкоїнів перевищили 1 млрд доларів капіталізації у 2025 році
Consumer-орієнтовані монети, зокрема PYUSD і USD1, демонстрували більш волатильну динаміку. Зростання PYUSD пов’язують із дохідними стимулами для користувачів DeFi на Ethereum і Solana, тоді як USD1 отримав імпульс після використання для розрахунків за інвестицією MGX у Binance та кампанії з 20% APR.
Читайте також: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Інституційні стейблкоїни, такі як BUIDL і RLUSD, показали інший профіль: BUIDL зростав «сходинками» в першій половині року з подальшим зниженням, тоді як RLUSD демонстрував більш рівномірний висхідний тренд.
У Binance Research зазначають, що публічні метрики стейблкоїнів стають дедалі важливішими індикаторами глобальної фінансової активності та економічних очікувань.
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems