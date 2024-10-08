На які податкові пільги мають право пенсіонери — Finance.ua

На які податкові пільги мають право пенсіонери Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

На які податкові пільги мають право пенсіонери

Державна податкова служба України нагадує , що фізичні особи — пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку.

Від сплати земельного податку звільняються:

інваліди I та ІІ групи,

пенсіонери за віком,

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше 2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше 0,25 га, у селищах — не більше 0,15 га, у містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га;

для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара.

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Відповідно до Закону № 1058 призначається пенсія за віком, пенсія по інвалідності або пенсія у зв’язку з втратою годувальника (ч.І ст. 9 Закону № 1058). Законом № 1058 визначено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення 60 річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними віку зазначеного в абз. ІІ ст. 26 Закону № 1058. Крім того, Законом України від 5 листопада1991 року № 1788 «Про пенсійне забезпечення» визначено фізичних осіб, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Таким чином, фізичні особи — пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення за віком).

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