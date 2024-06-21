В Україні деякі пенсіонери будуть отримувати виплати від ООН до кінця року — Finance.ua

В Україні деякі пенсіонери будуть отримувати виплати від ООН до кінця року Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

В Україні деякі пенсіонери будуть отримувати виплати від ООН до кінця року

Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено до кінця 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року та продовжувати доповнювати державну соціальну допомогу для найбільш незахищених верств населення», - сказала Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Про проєкт

У серпні 2023 р. Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого — об’єднати зусилля у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Від серпня 2023 року такою допомогою охоплено більше 421 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Сукупний обсяг такої підтримки від ВПП ООН — вже понад 1,68 млрд грн.

Наразі програма фінансується ВПП за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського союзу та приватних донорів.

Хто може отримати допомогу

меншу за 3250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсіюі проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309) та які не отримували після 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта»)

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