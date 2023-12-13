На Київщині в населених пунктах без покриття розгортають Starlink — Finance.ua

На Київщині в населених пунктах без покриття розгортають Starlink Сьогодні 16:17

На Київщині в населених пунктах без покриття розгортають Starlink

В Київській області розпочалися роботи з налагоджування альтернативного зв’язку для населених пунктів, де взагалі відсутнє покриття через атаку на «Київстар».

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Наразі йдеться про 10 сіл, де живе 3000 людей. В населених пунктах оперативно організовуються точки доступу до мережі. Туди передаються термінали Starlink та облаштовується підключення Wi-fi там, де є фіксований інтернет.

«Дав низку невідкладних доручень у зв’язку із технічним збоєм у оператора „Київстар“. Також звернулися до мобільних операторів, аби вони розширили зони покриття своєї мережі, там де є така технічна можливість. Крім цього, продовжуємо посилювати систему оповіщення. Райони та громади мають здійснити всі можливі заходи, щоб населення оперативно отримувало сигнали повітряної тривоги. Відповідне завдання отримали і поліція та ДСНС: у разі небезпеки вони сповіщатимуть людей через гучномовці», — повідомив Руслан Кравченко.

Також на місцях жителям має надаватися інформація про адреси Пунктів незламності, де організовані альтернативні засоби зв’язку.

З переліком Пунктів незламності та картою їх розміщення можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування національного роумінгу для абонентів «Київстар».

російські хакери з групи «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».

Укрінформ За матеріалами:

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