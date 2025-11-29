Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ

Молодь свідомо відмовляється від генеративного штучного інтелекту, називаючи його неетичним, шкідливим для довкілля та небезпечним для творчості. Рух, який самі учасники називають «веганством штучного інтелекту», набирає популярності після численних дискусій про використання даних для навчання моделей. Вони вважають, що технологія створює нерівні умови та шкодить людській праці.

Про це повідомляє EuroNews.

Чому молодь відмовляється від ШІ

Видання висвітлило життєві історії деяких «веганів ШІ». Поштовхом для 21-річної Белли із Чехії став конкурс у відеогрі Warframe, де серед робіт прийняли зображення, створене ШІ.

Читайте також Google представила Gemini 3: нове покоління штучного інтелекту з рекордними можливостями

Вона каже, що участь втратила сенс, бо змагатися довелося не з людиною, а з алгоритмом.

«Мені це здалося приниженням: змагатися з людиною, яка не доклала жодної краплі зусиль до цього зображення», — розповіла Белла.

Вона додала, що продовження роботи з такими інструментами стало б «зрадою» її власного творчого шляху.

Учасники руху впевнені, що ШІ завдає шкоди авторам, чиї роботи потрапляють у набори даних без дозволу.

Іспанець Марк переконаний, що проблема має і моральний, і соціально-економічний вимір.

«Генеративний ШІ постійно краде без згоди абсолютно з усього. Це інструмент капіталізму для підтримки експлуатації робітників або навіть виведення її на новий рівень», — говорить хлопець.

ШІ також може підірвати критичне мислення та психічне здоров’я, змушуючи користувачів покладатися на швидкі рішення і формуючи шкідливу залежність.

Читайте також Microsoft створила першу суперфабрику штучного інтелекту

Дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) показало , що учасники, які користувалися чат-ботом для написання есе, демонстрували нижчу мозкову активність та гірше орієнтувалися у власному тексті.

Науковиця MIT Наталія Космина вважає, що це може стати проблемою у навчанні та роботі.

Вона зазначає: «Якщо людина насправді не пам’ятає, що щойно написала, вона не відчуває відповідальності. А що, якби це була ситуація життя і смерті?»

Читайте також Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri

До страхів додається занепокоєння щодо формування залежності від «швидких рішень». Люсі з Іспанії пояснює, що чат-боти нерідко лише підкріплюють небезпечні або хибні думки.

«Коли люди туплять, чат-боти розповідають їм, які вони праві та геніальні. Це викликає занепокоєння», — сказала дівчина. На її думку, надмірне використання ШІ лише посилює проблеми цифрової епохи.

Попри спротив, уникнути ШІ стає складно, адже він інтегрується у навчальні програми, робочі процеси та повсякденні сервіси. Марк розповідає, що утримання від ШІ спричинило конфлікти навіть у сім’ї, яка вже звикла до «спрощення» завдань за допомогою технологій.

Читайте також NVIDIA інвестує в Nokia 1 млрд доларів для розвитку штучного інтелекту

«Веганка ШІ» Люсі також стикалася з тиском, коли під час стажування їй «настійно рекомендують» використовувати ШІ. При цьому результати інструментів часто виглядають неприродно.

«Деякі з варіантів використання генеративного штучного інтелекту, звичайно, дуже цікаві та цікавіші за інші. Але мені не потрібно спалювати сім дерев і сім галонів води, щоб переписати електронний лист», — наголосила Космина.

Космина підкреслює, що доступ до технологій штучного інтелекту варто обмежити для всіх, хто ще навчається у школі. Вона наполягає, що ШІ не повинен нав’язуватися учням та студентам, особливо у процесах, де потрібен розвиток самостійного мислення.

Читайте також Meta звільняє 600 працівників з відділу штучного інтелекту

Попри це, частина «веганів ШІ» не виключають, що технологія може стати етичною за належних умов. Люсі наголошує, що ключем є дозволені джерела навчальних матеріалів та припинення експлуатації працівників.

Енергоспоживання, каже вона, залишатиметься проблемою, але не суперечить факту, що багато хобі також мають екологічний слід.

«Штучний інтелект такий повторюваний і поверхневий. Як тільки новизна зникає, ви помічаєте, наскільки хорошими є людські розваги порівняно з цим», — підсумувала Люсі.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.