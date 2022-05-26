Міжнародні резерви України на початок травня становили близько $27 мільярдів – Нацбанк — Finance.ua
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Міжнародні резерви України на початок травня становили близько $27 мільярдів – Нацбанк

Вчора 21:04Казна та Політика
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Міжнародні резерви України на початок травня становили близько $27 мільярдів – НацбанкМіжнародні резерви України на початок травня становили близько $27 мільярдів – Нацбанк
На початок травня рівень міжнародних резервів в Україні становив близько 27 млрд дол.
По це в інтерв’ю KPMG Review Magazine повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.
За його словами, щомісяця для забезпечення потреб оборони, критичного імпорту, розрахунків з платіжними системами Україна витрачає по 2 млрд дол. Близько 5 млрд дол. надійшло до бюджету з початку війни від іноземних партнерів.
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Але в довгостроковій перспективі ця система нежиттєздатна, зазначив Ніколайчук.
Заступник глави НБУ вважає, що Україна потрібно відновлювати нормальне функціонування валютного ринку і повертатися до інфляційного таргетування та облікової ставки.
«Ми не зможемо весь час жити виключно за рахунок зовнішніх залучень чи грантів. Поступово нам потрібно буде відновлювати нормальне функціонування валютного ринку, який має бути збалансованішим, та повертатися до інфляційного таргетування та облікової ставки як нашого основного інструменту», — сказав Ніколайчук.
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Також він зазначив, що для запобігання падінню доходів бюджету в умовах значних воєнних, гуманітарних та соціальних видатків економіка України потребує фіскального імпульсу.
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«З огляду на те, що ми одночасно прийняли рішення про доцільність фінансування дефіциту бюджету з боку Національного банку (з початку війни НБУ купив облігацій внутрішньої державної позики на 100 млрд гривень, це понад 3 млрд дол.), у поточних умовах економіці потрібен буде фіскальний імпульс. Великий дефіцит бюджету багато в чому спричинений падінням доходів бюджету та необхідністю величезних воєнних, гуманітарних та соціальних видатків», — наголосив Ніколайчук.

Довідка Finance.ua:

  • 20 травня НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном;
  • офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим — на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування;
  • IT-спільнота України незадоволена останніми змінами щодо валютного регулювання від Нацбанку.

Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося

За матеріалами: Укрінформ
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