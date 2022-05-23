НБУ продав на міжбанку $650 млн минулого тижня — Finance.ua

НБУ продав на міжбанку $650 млн минулого тижня
Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 травня склав 642,97 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.
За звітний тиждень Нацбанк купив лише 7,4 млн доларів, тоді як продав 650,37 млн доларів.
Євро НБУ не купував та не продавав минулого тижня.
Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1 811,7 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 7 134,46 млн доларів і 1,78 млрд євро.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у 2021 році купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
У 2020 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.
У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав — 529,23 млн доларів.
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