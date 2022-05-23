НБУ продав на міжбанку $650 млн минулого тижня — Finance.ua

НБУ продав на міжбанку $650 млн минулого тижня

Вчора 11:29 — Валюта

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 травня склав 642,97 млн ​​доларів.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.

За звітний тиждень Нацбанк купив лише 7,4 млн доларів, тоді як продав 650,37 млн ​​доларів.

Євро НБУ не купував та не продавав минулого тижня.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1 811,7 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 7 134,46 млн доларів і 1,78 млрд євро.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у 2021 році купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

У 2020 році НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав — 529,23 млн доларів.

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