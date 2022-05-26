У НБУ розповіли, чи планують банки підвищити курс долара — Finance.ua

У НБУ розповіли, чи планують банки підвищити курс долара

Вчора 11:02 — Валюта

У НБУ розповіли, чи планують банки підвищити курс долара

У НБУ вважають, що банки не підвищуватимуть курс долара до необґрунтовано високих рівнів, адже є конкуренція за клієнтів.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

«Наше рішення про розблокування курсів безготівкових операцій громадян за кордоном створило рівні умови для українців, які вимушено перебувають за кордоном, та для тих, хто залишився в країні. За нашими розрахунками, середній обсяг безготівкових розрахунків за товари та послуги за українськими картками у квітні становив близько $125 на одну особу, тобто для звичайного українця певне зростання курсу операцій не створить значних незручностей, я бачив у мережі побоювання, що банки піднімуть курси до необґрунтовано високих рівнів, але ми розуміємо, що так вони зробити не зможуть, адже є конкуренція за клієнтів. Як наслідок, ключові гравці, якщо і підняли курси для операцій громадян за кордоном, то незначно», — заявив він.

Читайте також Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає

За його словами, НБУ фіксований курс валюти допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями.

«НБУ готовий розглянути відмову від фіксації курсу при настанні низки умов, зокрема — зниження невизначеності, пов’язаної з військовими діями. Це означає припинення гарячої фази війни. Інші передумови — стабілізація валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку», — додав Гелетій.

Гелетій розповів, що розблокування курсу готівкового ринку швидко збільшило конкуренцію на ньому. Курс на сірому ринку після спекулятивного сплеску, який виник одразу після ухвалення нашого рішення, знижується.

«Люди нестимуть гроші швидше в банки, ніж у нелегальні обмінники. Зростання ліквідності легального готівкового сегменту сприятиме подальшій стабілізації ситуації», — каже він.

Однак у поточних умовах фіксований курс НБУ є необхідним заходом. Його поки що скасовувати не планують.

У довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків — це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність наших виробників. При цьому сам по собі плаваючий курс не є самоціллю, він виступає засобом досягнення макрофінансової стабільності. У більш короткій перспективі фіксація вирішує кілька важливих для держави завдань: запобігає виникненню паніки, захищає гривневі заощадження від знецінення, здешевлює вартість критичного імпорту", — підсумував Гелетій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.