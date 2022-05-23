Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає — Finance.ua

Економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта подешевшає

Вчора 20:00 — Валюта

Це залежить від того, як швидко західні партнери нададуть Україні фінансову допомогу та чи будуть можливості відновити експорт.

Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» сказав президент Київської школи економіки, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

«Ріст долара зараз — це паніка. Невизначеність через те, що може статись. А тому підйом до 38-40 гривень за долар не відповідає ринку. Це тільки готівковий долар, Його можна купувати для обмеженої кількості економічних дій: щоб заощаджувати у доларах та для того, щоб за ці долари купити щось за кордоном. Безготівковий долар продається по-іншому, за меншими цінами. І зараз по суті в нас є три курси долара: Національного банку, вартість, за якою продають банки безготівковий долар, та готівковий. Готівковий долар перебуває під найбільшим тиском людей. Тобто люди зараз панікують, і тому долар подорожчав», — сказав Милованов.

Тимофій Мілованов додав, що ажіотаж довкола іноземної валюти може впасти і тоді курс стабілізується.

«Схоже, ми вже бачили у 2014 та 2016 роках, коли долар коштував майже 40 грн, проте потім повертався назад. Паніка зараз полягає у тому, що в людей є готівка у гривнях, вони бачать подорожчання долара та реагують на це і починають купувати», — наголосив президент Київської школи економіки.

Тимофій Милованов наголосив, що є дві фундаментальні речі, які вплинуть на спроможність Нацбанку підтримувати курс долара.

«Перша — це допомога від наших західних партнерів. Були оголошення про фінансову підтримку України, проте кошти ще не надійшли. Коли ці гроші будуть надходити, тоді ситуація покращиться. Друге — це експорт. Якщо Одесу розблокують до осені, то це стабілізує нашу можливість експортувати. Або якщо зараз уже розвивають нові напрямки для експорту через залізницю. А експорт — це надходження. Тобто я б звертав увагу на ці новини», — сказав Милованов.

Президент Київської школи економіки наголосив, що в економічному сенсі Україні було складніше в 2014-2016 роках, оскільки тоді була велика інфляція. Зараз же навіть за умов повномасштабної війни Нацбанк стабілізував економіку, проте після трьох місяців люди почали панікувати.

«Зараз ми бачимо, що відбувається з цінами на бензин, зарплатами. За таких умов люди починають хвилюватись. Бо ще на початку війни все було, зараз уже є проблеми. І у людей змінюються очікування. Якщо в найближчий час фінансова допомога з Заходу швидко не надійде, то до середини липня все стане гірше», — сказав Милованов.

Економіст додав, що вже у червні-липні стане зрозуміло, як Україні надаватиметься допомога. І якщо до цього часу вона надходитиме, то курс валют може стабілізуватися. Також усе залежатиме і від того, чи зможе Україна експортувати свій урожай, а це — середина осені.

«Ми сподіватимемось, що війна до того часу закінчиться, але вона триває вже три місяці. І тут треба розглядати різні сценарії. І якщо, не дай Боже, війна затягнеться, то нова дата — це опалювальний сезон», — сказав Милованов.

Також економіст закликав українців проаналізувати свої доходи на роботі та не поспішати продавати активи, оскільки після війни їх ціна може змінитись.

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