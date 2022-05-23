«Це неправильно»: Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара — Finance.ua

«Це неправильно»: Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара

Вчора 11:01 — Валюта

«Це неправильно»: Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара

НБУ скасував обмеження на курс, за яким банки можуть продавати валюту населенню. Це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Як НБУ послабив обмеження

Зараз банки пропонують різний курс для:

операцій з картами;

обміну всередині застосунку;

ФОПів.

Тепер курс у мобільному додатку та курс за операціями ФОП не можуть відрізнятися більш ніж на 1% від офіційного курсу Нацбанку. Водночас за картковими транзакціями та обміном у відділеннях — можуть. Зауважимо, що monobank не має своїх відділень.

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«Ну і виходить «красиво» — продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи «щасливі», — пише Гороховський.

Раніше банки могли продавати валюту клієнтам під транзакції за кордоном за курсом не більшим, ніж 10% від курсу НБУ, тобто долар продавався максимум за 32,18 гривні. За словами Гороховського, такі транзакції — це величезні обсяги. І тепер зі скасуванням цього обмеження банки можуть ставити навіть ринковий курс по 37 гривень.

«Виходить «дилема ув’язненого» — всі чекають, хто з банків перший поставить ринковий курс за картами (приблизно 36–37 гривень), а від кого втечуть усі клієнти в банки, які поки що такий курс не поставили",— зауважує Гороховський.

У monobank знайшли «вихід» для ФОПів

Багато ФОПів отримують дохід в доларах чи євро, які автоматично конвертуються у гривні при отриманні цього доходу на картку. Але конвертуються вони за близьким до офіційного курсу. Це б не було проблемою у мирні часи, коли з економікою все гаразд. Але зараз ринковий долар на 7–8 гривень дорожчий від офіційного.

Тож в monobank вирішили дати своїм клієнтам ФОПам валютну картку так, щоб їм не доводилося продавати валюту за неринковим курсом. Попри таке рішення, співзасновник monobank все одно закликає НБУ переглянути ситуацію, щоб знайти якнайкраще рішення для всіх сторін.

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