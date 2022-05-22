Зростання курсу долара: що буде з вартістю валюти, і як на ній заробляли спекулянти — Finance.ua

«Перше за все це (дозвіл НБУ — ред.) унеможливлює валютні спекуляції, які проводились останні місяці. Схема була наступна: якщо в Україні покласти на платіжну картку гроші у гривні і виїхати за кордон, то за кордоном цю гривню можна перетворити в іноземну валюту за фіксованим курсом НБУ — 29,25. Потім можна з цією валютою повернутися до України і продати її в обмінному пункті за ринковим курсом, наприклад 37-38 гривень», — зазначив він.
За його словам, завдяки цьому можна було заробляти величезний спекулятивний дохід.
За даними НБУ, за рахунок таких курсових спекуляцій, відтік валюти з України складав приблизно $100 млн на добу.
Аналітик підкреслив, що рішення НБУ щодо дозволу банкам продавати валюту за будь яким курсом, унеможливлює всі схеми.
Ситуація з курсом долара є відображенням ситуації в економіці.
Адже зараз економіка призвичаюється до військового стану, економічна активність зростає, споживча активність теж збільшується, хоч і незначними темпами. Динаміка імпорту починає перевищувати динаміку експорту.
Коли чекати на стабілізацію
Експерт наголосив, що після того, як в Україні почнеться реалізація нового пакету фінансової допомоги від Заходу, ситуація з курсом почне стабілізовуватися.
Однак він підкреслив, що наразі головний фактор курсоутворення в Україні — це військовий фактор. І зараз важко спрогнозувати, наскільки гривня може впасти відносно долара.
«Чим швидше закінчиться війна, тим швидше буде відновлена економіка, буде швидша стабілізація валютного курсу», — зазначив він.
Економічна ситуацію починає покращуватися, оскільки українські виробники поступово відновлюють експорт товарів на світові ринки, що також впливатиме на валютний курс.