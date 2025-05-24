Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту — Finance.ua

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Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту

Технології&Авто
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Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту
Маніпуляції на фінансових ринках: чи готові регулятори до штучного інтелекту
Європейські регулятори б’ють на сполох: штучний інтелект здатен маніпулювати ринками, але інструментів для боротьби з цим бракує. Експерти закликають до нових підходів, прозорості та технічних запобіжників, адже традиційні методи контролю більше не працюють.
Про це пише EuroNews.
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Штучний інтелект відкриває нові можливості на фінансових ринках, але водночас несе серйозні ризики.
Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) заявило, що занепокоєння щодо здатності AI-ботів маніпулювати ринками та отримувати прибуток від цінових коливань є цілком обґрунтованим.
«Це реалістичне занепокоєння», — зауважив речник ESMA, хоч і додав, що наразі немає «конкретної інформації чи статистики щодо того, що це вже відбувається».

Вплив соцмереж

Особливу тривогу викликає вплив соціальних мереж, які можуть слугувати «каналом швидкої передачі неправдивих або оманливих наративів, що впливають на динаміку ринку». У цьому контексті важливим є питання контролю.
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«Ключовим питанням є ступінь людського контролю над цими системами, оскільки традиційні механізми нагляду можуть бути недостатніми», — зазначили в ESMA.
Там додали, що уважно стежить за розвитком AI-технологій у фінансовому секторі. Проте постає питання: чи готове чинне регулювання до нових викликів?
За словами Ітая Гольдштейна, професора фінансів та економіки Вортонської школи Університету Пенсильванії, співпраця між AI-агентами часто залишається невидимою для регуляторів.
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«Вони не надсилають електронні листи, не зустрічаються один з одним. Вони просто з часом вивчають найкращу стратегію, тому традиційний спосіб виявлення змови не працює зі штучним інтелектом», — пояснив він.

Що пропонують

На думку Гольдштейна, регулювання слід посилити та розробити нові підходи, адже бракує навіть базових даних про те, як AI застосовується в трейдингу.
Утім, не всі експерти вважають, що є потреба переглядати нормативну базу.
Філіппо Аннунціата, професор фінансового права з Університету Бокконі, зазначив, що діючі акти — Регламент про зловживання на ринку (MAR) та Директива MiFID II — цілком актуальні.
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Водночас, він підкреслює, що «наглядові органи повинні бути оснащені більш досконалими інструментами для виявлення можливих маніпуляцій на ринку».
«Я навіть пропоную попросити людей, які розробляють інструменти штучного інтелекту для торгівлі на ринках тощо, включити автоматичні вимикачі в ці інструменти штучного інтелекту. Це змусить їх зупинитися ще до того, як виникне ризик маніпуляцій», — пропонує Аннунціата технічне рішення.
Окрема проблема — це відповідальність за дії AI, особливо коли йдеться про так звану «торгівлю чорної скриньки», коли алгоритми приймають рішення без розкриття логіки своїх дій.
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Деякі експерти вважають, що необхідно забезпечити більшу прозорість роботи таких систем та розробити нове законодавство, яке дозволить притягати до відповідальності розробників або операторів AI, навіть якщо вони не мали наміру вводити в оману інвесторів.
«Це трохи схоже на черепаху та зайця. Керівники, як правило, схожі на черепах, але маніпулятори, які використовують алгоритми, — це зайці, і їх важко наздогнати», — образно описав ситуацію Аннунціата.
За матеріалами:
УНН
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