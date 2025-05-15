Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини — Finance.ua

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Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини

Казна та Політика
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Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини
Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини, Фото: thedigital.gov.ua
Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ, права людини, демократію та верховенство права.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.
Документ визначає принципи, яких держава має дотримуватися у формуванні законодавства та застосуванні ШІ-продуктів у публічному секторі: повага до людської гідності, прозорість, недискримінація, захист приватності, надійність і безпека.
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Підписання Конвенції відбулося в м. Страсбург, Франція, під час Конференції EURODIG 2025, коли заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зустрівся із заступником Генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге. Конвенція набере чинності після її ратифікації Верховною Радою.
«Стандарти у сфері штучного інтелекту є питанням безпеки мільйонів українців. Скоро AI буде в Дії та Мрії, тому важливо вже визначати принципи безпечного використання цієї технології в наших продуктах. Під час формування вимог ми орієнтуємося на світові та європейські стандарти, оскільки Україна інтегрується в європейський цифровий простір», — зазначив Борняков.
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Також раніше Конвенцію підписали 15 урядів, серед яких Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та інші технологічні держави.
Принципи Конвенції опосередковано поширюватимуться на бізнес: держава створюватиме ініціативи для приватного сектору, які допоможуть компаніям адаптувати принципи в розробку власних продуктів. Наприклад, Мінцифра запустить методологію HUDERIA від Ради Європи. Вона допоможе оцінювати AI-продукти на відповідність правам людини, демократії та верховенства права. Також важливо, що Конвенція не поширюється на використання ШІ в обороні.
За матеріалами:
Finance.ua
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