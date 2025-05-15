Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини — Finance.ua

Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини
Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ, права людини, демократію та верховенство права.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.
Документ визначає принципи, яких держава має дотримуватися у формуванні законодавства та застосуванні ШІ-продуктів у публічному секторі: повага до людської гідності, прозорість, недискримінація, захист приватності, надійність і безпека.
Підписання Конвенції відбулося в м. Страсбург, Франція, під час Конференції EURODIG 2025, коли заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зустрівся із заступником Генерального секретаря Ради Європи Бьорном Берге. Конвенція набере чинності після її ратифікації Верховною Радою.
«Стандарти у сфері штучного інтелекту є питанням безпеки мільйонів українців. Скоро AI буде в Дії та Мрії, тому важливо вже визначати принципи безпечного використання цієї технології в наших продуктах. Під час формування вимог ми орієнтуємося на світові та європейські стандарти, оскільки Україна інтегрується в європейський цифровий простір», — зазначив Борняков.
Також раніше Конвенцію підписали 15 урядів, серед яких Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та інші технологічні держави.
Принципи Конвенції опосередковано поширюватимуться на бізнес: держава створюватиме ініціативи для приватного сектору, які допоможуть компаніям адаптувати принципи в розробку власних продуктів. Наприклад, Мінцифра запустить методологію HUDERIA від Ради Європи. Вона допоможе оцінювати AI-продукти на відповідність правам людини, демократії та верховенства права. Також важливо, що Конвенція не поширюється на використання ШІ в обороні.
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