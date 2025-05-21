JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни — Finance.ua

JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни 21.05.2025, 01:34 — Криптовалюта

JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни

Банк JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни, але не надаватиме кастодіальних послуг.

Про це повідомляє CNBC

Відповідну тезу висловив CEO банку Джеймі Даймон:

«Ми збираємося дозволити вам купувати його [ біткоїн ]. Але ми не будемо зберігати ці активи. Ми збираємося включити його у виписки для клієнтів».

Це фактично ставить JPMorgan Chase на один щабель із Morgan Stanley. Останній надав своїм консультантам можливість пропонувати акції спотових біткоїн-ETF певним інвесторам у серпні 2024 року.

На початку травня 2025 року з’явилася інформація, що банк може додати торгівлю вже безпосередньо криптоактивами на платформу E*Trade.

При цьому сам Даймон є криптовалютним скептиком. У грудні 2023 року, на виступі в Банківському комітеті Сенату США, він підтримав повну заборону криптоактивів.

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Біткоїн Даймон вважає «децентралізованою схемою Понці». На щорічному дні інвестора банку, який відбувся 19 травня 2025 року, він показав, що його думка щодо віртуальних активів залишається незмінною:

«Я не думаю, що вам слід курити, але я захищаю ваше право курити. Я захищаю ваше право на купівлю біткоїнів».

У CNBC зазначили, посилаючись на джерело, що йдеться про торгівлю акціями спотових біткоїнів-ETF, а не купівлю активів безпосередньо. Хто з інвесторів отримає доступ до цієї можливості, Даймон не уточнив.

Зазначимо, як JPMorgan Chase, так і Morgan Stanley пов’язані правилами Федеральної резервної системи США. Це не дозволяє їм пропонувати криптоактиви безпосередньо.

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