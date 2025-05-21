JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни — Finance.ua
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JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни

Криптовалюта
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JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни
JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни
Банк JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни, але не надаватиме кастодіальних послуг.
Про це повідомляє CNBC.
Відповідну тезу висловив CEO банку Джеймі Даймон:
«Ми збираємося дозволити вам купувати його [біткоїн]. Але ми не будемо зберігати ці активи. Ми збираємося включити його у виписки для клієнтів».

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Це фактично ставить JPMorgan Chase на один щабель із Morgan Stanley. Останній надав своїм консультантам можливість пропонувати акції спотових біткоїн-ETF певним інвесторам у серпні 2024 року.
На початку травня 2025 року з’явилася інформація, що банк може додати торгівлю вже безпосередньо криптоактивами на платформу E*Trade.
При цьому сам Даймон є криптовалютним скептиком. У грудні 2023 року, на виступі в Банківському комітеті Сенату США, він підтримав повну заборону криптоактивів.
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Біткоїн Даймон вважає «децентралізованою схемою Понці». На щорічному дні інвестора банку, який відбувся 19 травня 2025 року, він показав, що його думка щодо віртуальних активів залишається незмінною:
«Я не думаю, що вам слід курити, але я захищаю ваше право курити. Я захищаю ваше право на купівлю біткоїнів».
У CNBC зазначили, посилаючись на джерело, що йдеться про торгівлю акціями спотових біткоїнів-ETF, а не купівлю активів безпосередньо. Хто з інвесторів отримає доступ до цієї можливості, Даймон не уточнив.
Зазначимо, як JPMorgan Chase, так і Morgan Stanley пов’язані правилами Федеральної резервної системи США. Це не дозволяє їм пропонувати криптоактиви безпосередньо.
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