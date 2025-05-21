JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни — Finance.ua

JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни
Банк JPMorgan Chase дозволить клієнтам купувати біткоїни, але не надаватиме кастодіальних послуг.
Про це повідомляє CNBC.
Відповідну тезу висловив CEO банку Джеймі Даймон:
«Ми збираємося дозволити вам купувати його [біткоїн]. Але ми не будемо зберігати ці активи. Ми збираємося включити його у виписки для клієнтів».
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Це фактично ставить JPMorgan Chase на один щабель із Morgan Stanley. Останній надав своїм консультантам можливість пропонувати акції спотових біткоїн-ETF певним інвесторам у серпні 2024 року.
На початку травня 2025 року з’явилася інформація, що банк може додати торгівлю вже безпосередньо криптоактивами на платформу E*Trade.
При цьому сам Даймон є криптовалютним скептиком. У грудні 2023 року, на виступі в Банківському комітеті Сенату США, він підтримав повну заборону криптоактивів.
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Біткоїн Даймон вважає «децентралізованою схемою Понці». На щорічному дні інвестора банку, який відбувся 19 травня 2025 року, він показав, що його думка щодо віртуальних активів залишається незмінною:
«Я не думаю, що вам слід курити, але я захищаю ваше право курити. Я захищаю ваше право на купівлю біткоїнів».
У CNBC зазначили, посилаючись на джерело, що йдеться про торгівлю акціями спотових біткоїнів-ETF, а не купівлю активів безпосередньо. Хто з інвесторів отримає доступ до цієї можливості, Даймон не уточнив.
Зазначимо, як JPMorgan Chase, так і Morgan Stanley пов’язані правилами Федеральної резервної системи США. Це не дозволяє їм пропонувати криптоактиви безпосередньо.
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