У JPMorgan попередили про ризик рецесії в США — Finance.ua

У JPMorgan попередили про ризик рецесії в США Сьогодні 20:20 — Світ

У JPMorgan попередили про ризик рецесії в США

Рецесія в американській економіці все ще можлива, незважаючи на нещодавнє зниження взаємних імпортних мит із Китаєм, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон.

«Якщо рецесія настане, я не знаю, наскільки масштабною і тривалою вона буде. Сподіваюся, ми уникнемо цього, але поки що не варто виключати такої можливості», — сказав він в інтерв’ю Bloomberg TV

Даймон зазначив, що прислухається до думки економістів свого банку, які також не виключають спаду в американській економіці. Майкл Феролі, головний економіст JPMorgan у США повідомив, що ймовірність рецесії «залишається підвищеною, але нижчою за 50%».

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Нагадаємо, 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно ввела «взаємні» мита, які зачепили близько 185 країн. Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема і для України).

Згодом США та Китай погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знижують тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай — з 125% до 10% на американські товари. Це рішення стало результатом дводенних переговорів у Женеві та спрямоване на зменшення напруженості у двосторонніх економічних відносинах.

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