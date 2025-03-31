Goldman Sachs суттєво підвищив оцінку ймовірності рецесії в США — Finance.ua

Goldman Sachs суттєво підвищив оцінку ймовірності рецесії в США Сьогодні 20:21 — Світ

Goldman Sachs суттєво підвищив оцінку ймовірності рецесії в США

Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців з 20% до близько 35%. Аналітики очікують запровадження адміністрацією Дональда Трампа цього тижня імпортних мит проти всіх її торговельних партнерів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Оновлення попереднього прогнозу з 20% пов’язане з нижчим базовим зростанням, різким погіршенням настроїв домогосподарств і бізнесу, а також заявами чиновників Білого дому про готовність «миритися з короткостроковими економічними труднощами заради своєї політики», зазначили аналітики банку.

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Goldman Sachs очікує оголошення президентом Дональдом Трампом цього тижня імпортних мит проти всіх її торговельних партнерів у середньому на рівні 15%, хоча винятки з цих заходів окремих країн і товарів, на думку аналітиків, можуть знизити цей рівень.

Банк підвищив прогноз базової інфляції PCE на кінець 2025 року до 3,5% у річному вимірі, а прогноз зростання ВВП на 2025 рік знизив до 1%.

Через очікуване уповільнення економіки США Goldman Sachs підвищив прогноз рівня безробіття на кінець 2025 року до 4,5%.

Goldman Sachs переніс єдине зниження ставки у 2026 році на 2025 рік і тепер очікує три послідовні зниження цього року — у липні, вересні та листопаді. Це залишить прогноз кінцевої ставки федерального фонду на рівні 3,50−3,75%.

«Хоча керівництво ФРС поки що применшує зростання інфляційних очікувань, ми вважаємо, що це ускладнює зниження ставок. Особливо це стосується можливого зростання безробіття, яке може стати підставою для таких рішень», — зазначили в Goldman Sachs.

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