Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40% — Finance.ua
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Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40%

Світ
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Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40%
Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40%
Експерти з JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Yardeni Research переглянули свій прогноз щодо ймовірності настання рецесії в США.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіти зазначених організацій.
«Ми бачимо істотний ризик того, що США впадуть у рецесію цього року через екстремальну політику США», — йдеться у звіті JPMorgan Chase.
Експерти банку підвищили ймовірність настання рецесії в США з 30% до 40%. Їхні колеги з Goldman Sachs — з 15% до 20%.
Аналітики з компанії Yardeni Research оцінили ризик погіршення економічної ситуації в 35%. На початку березня 2025 року вона становила 20%.
В організації Morgan Stanley одночасно знизили прогнозовану ймовірність економічного зростання та підвищили інфляційні очікування. Згідно з її звітом, зростання реального ВВП становитиме 1,5% у 2025 році та 1,2% — у 2026 році. Також експерти компанії очікують зростання індексу споживчих цін (CPI) у річному вираженні.
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Індекс S&P 500. Джерело: TradingView.
Індекс S&P 500. Джерело: TradingView.
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Індекс IXIC. Джерело: TradingView.
Індекс IXIC. Джерело: TradingView.
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Курс акцій TSLA на біржі Nasdaq. Джерело: TradingView.
Курс акцій TSLA на біржі Nasdaq. Джерело: TradingView.
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