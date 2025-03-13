Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40% — Finance.ua

Експерти спрогнозували ймовірність рецесії у США у 20−40%
Експерти з JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Yardeni Research переглянули свій прогноз щодо ймовірності настання рецесії в США.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіти зазначених організацій.
«Ми бачимо істотний ризик того, що США впадуть у рецесію цього року через екстремальну політику США», — йдеться у звіті JPMorgan Chase.
Експерти банку підвищили ймовірність настання рецесії в США з 30% до 40%. Їхні колеги з Goldman Sachs — з 15% до 20%.
Аналітики з компанії Yardeni Research оцінили ризик погіршення економічної ситуації в 35%. На початку березня 2025 року вона становила 20%.
В організації Morgan Stanley одночасно знизили прогнозовану ймовірність економічного зростання та підвищили інфляційні очікування. Згідно з її звітом, зростання реального ВВП становитиме 1,5% у 2025 році та 1,2% — у 2026 році. Також експерти компанії очікують зростання індексу споживчих цін (CPI) у річному вираженні.
Це контрастує з офіційною позицією адміністрації Трампа. Так, зокрема, голова Національної економічної ради Кевін Хассетт заявив в інтерв’ю CNBC, що, попри деякі «провали», є також багато причин для оптимізму щодо американської економіки.
Фондовий ринок зіткнувся з обвалом на початку цього тижня, 10−11 березня 2025 року. Індекс S&P 500 опустився в моменті до $5564. Це новий мінімум із вересня 2024 року. За місяць показник просів на 7,7%:
Індекс Nasdaq Composite (IXIC) пережив найгірший день з 2022 року, обвалившись на більш ніж 4% за 24 години:
Капіталізація семи найбільших технологічних компаній у США знизилася на $750 млрд за добу. Серед компаній, що формують цю когорту, виділяється автовиробник Tesla.
Її акції впали на 15,4%. Це позиція з найбільшим просіданням у S&P 500:
Аналогічною динамікою відзначився і крипторинок.
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