Ким працювати у ЄС без вищої освіти: країни та вакансії — Finance.ua

Ким працювати у ЄС без вищої освіти: країни та вакансії Сьогодні 12:15 — Світ

Ким працювати у ЄС без вищої освіти: країни та вакансії

Через російську агресію велика кількість українців виїхали за кордон, зокрема і до країн ЄС. Ті, у кого немає диплому, але є бажання працювати, можуть знайти роботу у різних сферах — від технологій та гостинності до логістики та будівництва.

Про ТОП-5 вакансій розповідає visitworld.today.

ТОП-5 вакансій у ЄС, де не потрібен диплом

Гостинність і туризм

У таких країнах, як Іспанія, Італія, Греція та Хорватія високо розвинена туристична галузь, особливо в літній сезон.

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Ці країни накраще підходять для тих, хто хоче працювати адміністратором готелю, покоївкою, бариста чи гідом.

На таких посадах можна заробити від 1100 до 1800 євро брутто на місяць, а чайові можуть додати 200−500 євро/місяць у туристичних місцях.

Робота на складі та в доставці

Робота у сфері логістики наразі користується попитом, адже цьому сприяє зростання електронної комерції.

Найкращі країни для роботи в логістиці — Німеччина, Нідерланди та Польща.

Які зарплати отримують:

водії доставки можуть заробити від €1000 до €1800/місяць брутто;

працівники на складі — €1200−2200/місяць брутто;

водії вантажівок — до €3000/місяць з досвідом роботи та ліцензією.

Будівництво та фізична праця

Фізична робота у країнах ЄС дуже цінується та гарно оплачується. Також багато компаній можуть запропонувати навчання своїм працівникам.

Франція, Бельгія та Чехія надають найкращі можливості для різноробочиих, помічників електрика та малярів. На такій робота можна заробити €1300−2800/місяць брутто.

У Західній Європі (Німеччина, Нідерланди) заробітна плата може зростати залежно від рівня кваліфікації та професії.

Технічна та ІТ-підтримка (початковий рівень)

Новачки з онлайн-сертифікатом можуть спробувати податися на посади початкового рівня у технологічні компанії.

Зокрема, це можуть бути вакансії молодшого тестувальника, агента підтримки клієнтів, введення даних.

Таку роботу можна знайти по всьому ЄС. Особливо популярні напрямки — Ірландія та Естонія.

Зарплата: €1200−2000 брутто на місяць. Віддалені або фриланс-позиції можуть стартувати з €800, але зазвичай мають гнучкий графік та перспективу зростання доходу.

Робота з прибирання та обслуговування

У великих містах багато роботи у сфері прибирання та обслуговування. Серед типових посад — прибирання офісів, готелів або лікарень.

Для такої роботи не потрібні особливі навички, проте можна отримати дохід від 1000−1600 євро/місяць брутто.

Найбільше можливостей — в Австрії, Німеччині та країнах Північної Європи, а в таких містах, як Відень, Берлін чи Стокгольм, ставки зазвичай вищі.

Як працевлаштуватися без диплому

Отже, щоб знайти роботу в ЄС без диплому, зосередьтеся на своїх навичках та досвіді роботи.

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За можливості, пройдіть відповідні курси та отримайте сертифікати. Вивчіть місцеву мову.

Також використовуйте платформи працевлаштування, такі як EURES Indeed Europe та місцеві агентства з працевлаштування.

Нагадаємо, понад половина вакансій, які пропонують роботодавці в Україні, розраховані для кваліфікованих робітників (робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії).

Зокрема, за даними спільного дослідження МОН та міжнародних партнерів стосовно ринку праці:

26% вакансій відкриті для кваліфікованих робітників з інструментом,

25% - для робітників з обслуговування устаткування,

12% - для найпростіших професій,

7% - для працівників у сфері торгівлі та послуг,

6% - для керівників,

4% - для технічних службовців.

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