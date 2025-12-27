Кійосакі: три активи для захисту капіталу в епоху ШІ-революції 27.12.2025, 00:18 — Технології&Авто

Кійосакі: три активи для захисту капіталу в епоху ШІ-революції

Автор бестселера «Rich Dad Poor Dad» Роберт Кійосакі виступив із гучною заявою: автоматизація, керована штучним інтелектом (ШІ), призведе до обвалу двох ключових ринків і спричинить економічну нестабільність.

Про це написало видання Finbold, пише Speka.

Суть попередження: ШІ як двигун структурної кризи

Роберт Кійосакі, відомий як фінансовий педагог та інвестор-практик, стверджує, що штучний інтелект стане не просто технологічним трендом, а каталізатором нової економічної кризи, відмінної від попередніх, наприклад кризи 2008 року.

Його ключова теза полягає в тому, що ШІ-автоматизація спроможна в короткий термін ліквідувати мільйони робочих місць, що матиме руйнівні наслідки для економіки.

Зокрема, він назвав два сектори, які, на його думку, найбільш уразливі до цього ефекту доміно: офісна (комерційна) та житлова нерухомість. На його погляд, ця криза буде не лише борговою, а насамперед структурною кризою зайнятості та попиту.

Втрата мільйонами людей стабільного доходу через автоматизацію безпосередньо підірве платоспроможність населення і компаній, що неминуче вдарить по ринках, які залежать від високої орендної плати та іпотечних зобов’язань.

Як ШІ впливає на зайнятість «білих Комірців»

Головний механізм, який запускає кризу, на думку Кійосакі, — це автоматизація роботи «білих комірців».

Сьогодні генеративний ШІ здатен виконувати ті завдання, які раніше вважалися виключно людськими.

Сфери, що опиняються під найбільшим ударом, включають:

Юридичні та фінансові послуги: ШІ може аналізувати тисячі документів, створювати базові договори, вести бухгалтерський облік та фінансову звітність, що зменшує потребу у великих штатах молодших юристів та бухгалтерів.

ШІ може аналізувати тисячі документів, створювати базові договори, вести бухгалтерський облік та фінансову звітність, що зменшує потребу у великих штатах молодших юристів та бухгалтерів. Контент та адміністрування: Створення маркетингових текстів, техпідтримка, обробка даних та керування розкладом — ці рутинні офісні завдання можуть бути легко передані алгоритмам.

Масштаб цих втрат є значним. Аналітики провідних інституцій попереджають, що сотні мільйонів робочих місць по всьому світу можуть бути автоматизовані протягом найближчого десятиліття.

Якщо це станеться, зросте рівень безробіття, знизиться середня заробітна плата, що неминуче призведе до зменшення загального споживчого попиту в економіці.

Це створює ефект «замороженої зарплати», коли люди, які навіть не втратили роботу, обережніше ставляться до великих витрат, таких як купівля чи оренда житла.

Сектор № 1: Комерційна нерухомість як перша жертва

Офісна нерухомість є найбільш очевидною та безпосередньою жертвою цього структурного зсуву. Криза тут посилюється двома чинниками:

Посилення віддаленої роботи (WFH): Тренд, що виник під час пандемії, закріплюється завдяки ШІ. Якщо ШІ замінює частину працівників, компанія може перевести тих, хто залишився, на гібридний графік або повністю на віддалену роботу. Це означає, що їм потрібно значно менше фізичних офісних приміщень.

Тренд, що виник під час пандемії, закріплюється завдяки ШІ. Якщо ШІ замінює частину працівників, компанія може перевести тих, хто залишився, на гібридний графік або повністю на віддалену роботу. Це означає, що їм потрібно значно менше фізичних офісних приміщень. Боргове навантаження: Багато власників комерційної нерухомості мають значні борги, видані банками на тлі високих відсоткових ставок. Зменшення потреби в офісах призводить до зниження орендної плати та зростання кількості порожніх приміщень у великих містах. Якщо власники не зможуть обслуговувати ці борги через відсутність орендарів, це спровокує ланцюгову реакцію дефолтів та обвал вартості активів. Інвесторам слід бути особливо обережними з фондами, орієнтованими на офісні площі у мегаполісах.

Сектор № 2: Ризики для житлової нерухомості

Хоча вплив на житловий сектор є опосередкованим, він не менш небезпечний. Обвал житлового ринку стане прямим наслідком масового безробіття, спричиненого ШІ:

Падіння платоспроможності: Працівники, що втратили дохід, не зможуть вносити щомісячні іпотечні платежі. Це призведе до збільшення пропозиції на ринку (через банківські стягнення або вимушений продаж) і падіння цін.

Працівники, що втратили дохід, не зможуть вносити щомісячні іпотечні платежі. Це призведе до збільшення пропозиції на ринку (через банківські стягнення або вимушений продаж) і падіння цін. Міграційні зміни: Люди, які раніше заробляли на високооплачуваній офісній роботі у великих фінансових центрах, будуть змушені залишати дорогі міста. Ця міграція створить кризу надмірної пропозиції у центрах, які були епіцентром будівельного буму.

Кійосакі закликає інвесторів усвідомити, що цей сегмент економіки, який традиційно вважається безпечним, може стати вкрай нестабільним.

Рекомендація — переоцінити ризики своїх інвестицій у житло, особливо якщо вони сильно залежать від стабільного потоку орендарів-професіоналів з IT або фінансової сфери.

Які активи стануть надійним притулком

В умовах прогнозованої нестабільності Роберт Кійосакі радить зосередитися на так званих «реальних активах», які не можуть бути надруковані центральними банками і які зберігають свою цінність під час кризи.

Золото та Срібло: захист від хаосу

Кійосакі наполягає, що золото та срібло є «справжніми грошима» і найкращим захистом від економічного хаосу та інфляції. Він розглядає ці метали як ідеальний страховий поліс.

Роль Золота: Традиційний інструмент збереження вартості, який є противагою фіатним грошам. Він має виконувати функцію стабілізатора в портфелі.

Традиційний інструмент збереження вартості, який є противагою фіатним грошам. Він має виконувати функцію стабілізатора в портфелі. Особлива цінність Срібла: Інвестор особливо виділяє срібло. Він вважає його недооціненим і таким, що має подвійне призначення. Срібло використовується як грошовий актив, але водночас є ключовим промисловим компонентом для високотехнологічної електроніки, сонячних панелей та електромобілів. З огляду на його промислове використання, попит на срібло може бути стійким, що підкріплює його потенціал зростання до позначки $50, яку він згадував.

Криптовалюти: новий вимір децентралізації

Кійосакі також продовжує радити інвестувати у Bitcoin та Ethereum. Він цінує їх за децентралізовану природу.

В умовах, коли довіра до традиційних фінансових інститутів може впасти, активи, які непідконтрольні урядам і не можуть бути надруковані за бажанням, набувають стратегічної важливості.

Хоча ці активи є волатильними, їхня обмежена емісія (у випадку Bitcoin) та незалежність від централізованих систем роблять їх засобом хеджування від ризиків, пов’язаних із маніпуляціями фіатними валютами.

Для інвестора це означає не спекуляцію, а включення цих активів як невеликої, але стратегічно важливої частини диверсифікованого портфеля.

Рекомендації: як підготуватися до змін

Щоб захистити свій капітал від можливих потрясінь, спричинених ШІ-революцією, інвесторам варто:

Провести аудит своїх навичок: Оцініть, наскільки ваша робота може бути автоматизована ШІ, і почніть розвивати унікальні, творчі або управлінські навички, які не можуть бути легко замінені.

Оцініть, наскільки ваша робота може бути автоматизована ШІ, і почніть розвивати унікальні, творчі або управлінські навички, які не можуть бути легко замінені. Уникати зобов’язань: Якщо ви розглядаєте купівлю житла чи інвестування, уникайте надмірного боргового навантаження, особливо прив’язаного до іпотеки на дороге житло у великих містах.

Якщо ви розглядаєте купівлю житла чи інвестування, уникайте надмірного боргового навантаження, особливо прив’язаного до іпотеки на дороге житло у великих містах. Диверсифікувати в «реальне»: Зменште залежність від паперових активів та фіатних грошей. Збільште частку фізичних дорогоцінних металів (золота та срібла) та розгляньте стратегічну інвестицію в провідні криптовалюти.

Зменште залежність від паперових активів та фіатних грошей. Збільште частку фізичних дорогоцінних металів (золота та срібла) та розгляньте стратегічну інвестицію в провідні криптовалюти. Фокус на цінності: Інвестуйте в активи, які мають реальну, фізичну цінність або є дефіцитними, оскільки вони мають найкращі шанси зберегти свою купівельну спроможність, коли економічна парадигма зміниться.

