GovTech: що це за сфера та які там зарплати — Finance.ua

GovTech: що це за сфера та які там зарплати Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

GovTech: що це за сфера та які там зарплати, freepik

Наприкінці грудня пʼять IT-компаній обʼєдналися у GovTech Альянс, або GTA UA. Цей проєкт має об’єднати зусилля айтівців, держави та міжнародних партнерів, зокрема щоб експортувати українські рішення на міжнародні ринки.

Про це пише DOU.

Що відомо про GTA UA

До Альянсу увійшли IT-компанії, що спеціалізуються на розробці цифрових рішень для держави. Вони зазначають, що GTA UA має представляти спільні інтереси сектору, а не окремих компаній. Мовляв, коли про спрощення процесів і бюрократії просить не хтось один, а альянс, це має серйозніший вплив.

«Альянс дозволить українським компаніям зустрічатися з державними структурами інших країн або з такими ж міжнародними кластерами. У Європі партнерство між державою і GovTech-спілками є дуже популярним, особливо коли є потреба пілотувати нову технологію або навчати людей», — сказано в повідомленні.

Коли члени Альянсу об’єднають свої зусилля та експертизу, вони зможуть створювати нові стратегії та брати участь у змінах законодавства.

Одним із пріоритетних напрямів для альянсу є експорт українських GovTech-рішень. Про конкретні продукти, які будуть експортувати, поки що не готові розповідати. З офіційною інформацією про свою подальшу роботу GTA UA вийде навесні цього року.

Ще одна мета GTA UA — спільна комунікація: щоб цифровізація державних послуг та управління асоціювались насамперед із важливими для держави проєктами. І нові гравці не боялися заходити на цей ринок. Також це про можливість ділитися ресурсами, досвідом і розвивати ринок GovTech загалом, зазначають члени Альянсу.

Зарплати ІТ-спеціалістів у сфері GovTech

Здебільшого зарплатний діапазон у вакансіях або не вказаний, або варіюється в межах $1−2 тис.

Приватні ІТ-компанії пропонують середні за ринком зарплати, тобто GovTech-бізнес почувається за рівнем оплати праці приблизно так само, як і інший ІТ-бізнес.

Якщо ж говорити про донорські команди, там є поняття «стелі». Тобто спеціаліст, незалежно від свого рівня, може отримувати не більше ніж $4000, наприклад. Число залежить від донора. Проте середні зарплати в донорських командах спікери визначають як нижні за ринком. І якщо така команда наймає джуніора або мідла, то вона зможе запропонувати йому ринкову зарплату, а ось з сеньйорами буде складно через «стелю».

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Важливо знати, що донорські проєкти мають довгий цикл контрактування. Від першої співбесіди до прийняття на роботу може минути 3−4 місяці, а іноді й пів року.

Найгірша ситуація із зарплатами на державній службі. Там CDTO можуть отримувати з преміями до $2000, а в команди розробки «стеля» може бути навіть $500. В середньому це зарплати $1000. Однак є винятки з правил. Наприклад, розробницькі зарплати на митниці регулюються спеціальною постановою, тому вони вищі.

У державних підприємствах зарплати залежать від того, як їх погодять у міністерствах. В середньому вони кращі, ніж на держслужбі, але нижчі, ніж у донорських команд. Але це все ще суми, нижчі від ринкових.

Рівень зарплат на прикладі Senior Business Analyst в різних установах:

приватні компанії — $3000−3500;

донорські команди — $2500;

державні підприємства — $1800−2000;

державна служба — $1000.

Якщо говорити про можливість впливу, то держслужбовці чи працівники ДП можуть напряму вирішувати, як організувати державний процес. Донорська ж команда має владу над грошима і може за їхньою допомогою впливати на процеси, але вже менше. У приватних GovTech-компаній влади взагалі немає. І якщо хтось захоче ухвалити нерозумне або корупційне рішення, команда нічого не зможе з цим зробити.

Нагадаємо, за даними Djinni, в українському IT найлегше знайти роботу для кандидатів без досвіду у технічній підтримці (Support), а для сеньйорів — у Data Science. Без урахування досвіду роботи легше знайти роботу для Lead Generation.

27% українських айтівців мають додаткові проєкти , окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство. Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.

Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа найпривабливіших компаній увійшли mono та Nvidia.

Dou За матеріалами:

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