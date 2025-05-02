Добровільний пенсійний внесок в Україні (пояснення ПФ) — Finance.ua

Добровільний пенсійний внесок в Україні (пояснення ПФ) Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Добровільний пенсійний внесок в Україні (пояснення ПФ)

В Україні 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати пенсій менше 4 тисяч гривень. А станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати становить 6341,11 грн.

Як скористатися можливістю сплачувати добровільні внески на загальнообов’язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду, незалежно від свого місцезнаходження, пояснив Пенсійний фонд України.

Умови

Сплачувати добровільні пенсійні внески може кожен громадянин, якщо інформація про нього є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і якщо на момент сплати внесків він не є пенсіонером.

Розмір внеску

Людина сама визначає розмір та періодичність сплати, виходячи з фінансових можливостей.

Для того щоб страхового стажу було зараховано повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

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У разі, якщо сума добровільного внеску є меншою від розміру мінімального страхового внеску, до страхового стажу буде зараховано період, який визначається пропорційно сплаченому внеску.

Якщо людина, яка сплачує добровільний внесок, є застрахованою особою (тобто працює і за неї роботодавець також сплачує внески), то при обчисленні пенсії їй буде зараховано збільшену заробітну плату, з урахуванням суми сплаченого добровільного внеску.

зараз готуватися працювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці. Про це Нагадаємо, громадянам України варто вжепрацювати стільки, скільки буде можливо, відкладаючи кошти на життя у похилому віці. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Посадовиця запевнила, що держава гарантовано платитиме людям похилого віку із солідарної пенсійної системи, проте ці виплати будуть невеликими. За її словами, в Україні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера.

Також у 2023 році в Україні запрацював механізм меценатських пенсій. Відповідно до законодавства, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертви на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку . Вони можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Довідка Finance.ua:

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть сплачувати внески на державне пенсійне страхування.

Як повідомляв Пенсійний Фодн України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки.

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