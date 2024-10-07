Десятки млрд грн: МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу авто — Finance.ua

Десятки млрд грн: МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу авто Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Десятки млрд грн: МВС оцінило додаткові надходження до бюджету після зміни правил продажу авто

Запровадження обов’язкової оцінки вартості автомобілів під час комісійного продажу дозволить збільшити надходження до державного бюджету на десятки мільярдів гривень.

Відповідні зміни передбачає постанова, ухвалена Кабміном 1 жовтня, повідомляє пресслужба МВС.

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«Через дії продавців, які під час продажу навмисне у десятки разів занижують оціночну вартість транспортного засобу, бюджет України недоотримує мільйони гривень. Завдяки ініціативі МВС України та рішенню Кабінету Міністрів України цю проблему буде вирішено», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня уряд прийняв постанову , відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

«Постанова зобов’язує торговельні організації вказувати у договорі купівлі-продажу реальну вартість авто, а не занижену. Якщо продаж легкового автомобіля не перший у календарному році, а другий і більше — подається відповідна заява у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році, до якої додається оцінка вартості транспортного засобу. Для легкових авто можна подати витяг з сайту Мінекономіки, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. При продажі вантажівки потрібно подавати лише оцінку вартості. Сума, вказана в оцінці, додається до договору купівлі-продажу. З неї сплачується податок з отриманих доходів від продажу транспортних засобів, плюс 1,5% військового збору», — пояснює начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик.

Станом на сьогодні якщо людина продає перший автомобіль упродовж календарного року — вона не сплачує податок на прибуток. Але якщо упродовж календарного року це буде другий продаж авто — податок складає 5%. У разі третього та усіх наступних продажів податок на прибуток складатиме вже 18 відсотків. Податок із першого продажу вантажного автомобіля складає 5%, другого і наступних — 18%.

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«Потреба вдосконалити чинні правила виникла через недоотримання коштів до бюджету. Недобросовісні продавці, зокрема автомайданчики, вказували значно занижену вартість авто, далеку від реальних цифр. Прийнята Постанова дозволить збільшити надходження до державного бюджету у сотні разів, що становитиме мільярди гривень», — розповів начальник Головного сервісного центру МВС України.

Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Як буде контролюватись дотримання нових правил

Як розповів Рудик, наразі відбувається доопрацювання реєстру для того, щоб унеможливити реалізацію транспортних засобів з порушеннями норм, передбачених постановою.

Також у цьому питанні ведеться співпраця з Фондом державного майна та Державною податковою службою України.

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«У випадку, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин», — додав начальник Головного сервісного центру МВС.

Де отримати інформацію про нові вимоги

На сайті Головного сервісного центру МВС буде розміщена інформація щодо оцінки вартості авто, у яких випадках потрібно її проводити та до яких органів для цього звертатися.

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«Нагадаю, що оцінку вартості робить Експерта служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Також після офіційного оприлюднення Постанови запланована публікація тематичних матеріалів з розʼясненнями змін на сайті Головного сервісного центру МВС та на офіційних сторінках у соціальних мережах», — зазначив Рудик.

Як визначається «ринкову вартість» автомобіля

«Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються „Бюлетенем автотоварознавця“ — офіційним періодичним додатком до „Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів“, який оновлюється кожні 2 місяці. На підставі даних, що зазначені у ньому, після застосування коефіцієнтів збільшення або зменшення вартості — залежить від пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо — експерт визначає „ринкову вартість“, яку й зазначає у документі про оцінку автомобіля», — розповів Директор ДНДЕКЦ МВС — керівник Експертної служби МВС Сергій Кримчук.

Як зазначив Кримчук, під час реєстрації транспортного засобу автовласник, окрім послуги з оцінки транспортного засобу, має змогу отримати ще одну важливу послугу від працівників Експертної служби МВС:

«Криміналістичне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів, що його супроводжують. Отримання цієї послуги гарантує недопущення порушення майнових прав громадян, виключає можливість придбання транспортного засобу із підробленими номерами агрегатів, „автомобіля-двійника“ тощо, і як наслідок — залишитися і без автомобіля і без грошей. Звертаючись до спеціалізованих установ та замовляючи такі дослідження, громадяни передусім бережуть власний спокій».

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