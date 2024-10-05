На які зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка» варто звернути увагу водіям — Finance.ua

На які зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка» варто звернути увагу водіям Сьогодні 10:17 — Технології&Авто

На які зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка» варто звернути увагу водіям, Фото: freepik

З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування.

Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Міжнародне обов’язкове страхування «Зелена картка» є ключовим інструментом для захисту водіїв під час подорожей за кордон.

«Динамічний розвиток ринку та цифровізація стимулюють зміни, які покликані вдосконалити систему страхування», — зазначили у МТСБУ.

Про які варто зміни водіям варто знати заздалегідь

1. Вільне ціноутворення за договорами «Зелена картка». Страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Це дозволить компаніям базувати ціни на внутрішніх оцінках ризиків та ринкових умовах.

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Для водіїв це означає можливість порівнювати пропозиції на ринку та вибирати найбільш вигідні варіанти.

2. Дія договорів міжнародного страхування починатиметься не раніше наступного дня після їх укладання. З 1 січня 2025 року набирає чинності нове правило: договори міжнародного страхування починатимуть діяти не раніше наступного дня після їх укладання.

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Водії повинні будуть заздалегідь планувати оформлення страхування перед поїздкою за кордон.

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Якщо інформація про договір не буде внесена до Єдиної централізованої бази даних (ЦБД), сертифікат може бути визнаний недійсним.

Раніше водії могли оформити «Зелену картку» безпосередньо перед перетином кордону, але нові правила унеможливлять це.

3. Перехід на електронний формат «Зеленої картки». З 2025 року впроваджується електронний формат «Зеленої картки», який визнаватимуть усі країни-члени системи.

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Водії зможуть пред’являти сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його у PDF-файлі на мобільному пристрої.

Це спростить перевірки та допоможе уникнути підробки документів. Поступово планується відмова від друкованих версій сертифікатів.

У МТСБУ зазначили, ці зміни не лише спростять життя водіям, але й зроблять систему міжнародного страхування більш прозорою, сучасною та захищеною від шахрайства.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову , відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

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