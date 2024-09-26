З яким тонуванням на авто можна виїжджати за кордон — Finance.ua

З яким тонуванням на авто можна виїжджати за кордон Сьогодні 19:19 — Технології&Авто

З яким тонуванням на авто можна виїжджати за кордон

До Польщі взагалі не можна потрапити на авто, якщо рівень тонування скла перевищує 10%.

Причиною непропуску авто стає тонування лобового скла та передніх пасажирських.

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Такі правила діяли на польському кордоні до 24 лютого, але потім поляки суттєво пом’якшили перетин кордону для українських біженців. Утім, потім частина правил повернулася. Популярним серед водіїв в Україні є «Євротонування», яке дозволяє затемнення задніх бічних стекол і півсфери без обмежень пропускання світла.

Передні бічні та лобове скло в такому випадку не тонуються, або обклеюються прозорою атермальною плівкою з пропусканням світла не менше 80%.

Тож, плануючи виїзд за кордон чимало українців обирають «Євротонування» для власного авто.

Важливим фактором є те, якщо поліція в Європі побачить що лобове скло або передні бічні вікна в автомобілі мають чорний відтінок то можуть виписати штраф від 50 євро. Тож, якщо передні та лобове скло затоновано саме чорною плівкою то ніхто вас з України не випустить і вас попросять демонтувати плівку.

Тому, щоб уникнути неприємностей і зберегти свої нерви та час, завчасно перед поїздкою за кордон розтонуйте передні вікна на дверях авто та лобове скло.

Усе найважливіше, що треба знати про оформлення авто для поїздки за кордон, ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі Finance.ua-Страхування.

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