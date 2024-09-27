Тонування авто: за що можна отримати штраф — Finance.ua
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Тонування авто: за що можна отримати штраф

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Тонування авто: за що можна отримати штраф
Тонування авто: за що можна отримати штраф, freepik
Водії часто намагаються усілякими методами захистити своє авто. Одним з таких є тонування скла. Так, іноді його наявність слугує суто для «крутості», як гадають деякі, але все ж основне його покликання — саме захист. Попри це, далеко не все тонування скла дозволене. Як наслідок, це може призвести до штрафу або навіть позбавлення права керування автомобілем на певний час.
Про це сказано в статті Finance.ua Із яким тонуванням авто можна виїжджати за кордон.
В Україні забороняється використовувати дзеркальні тонувальні плівки на автомобільних склах. Їхнє світлопропускання не відповідає нормам і може серйозно знижувати видимість на дорозі.
Загалом, згідно з чинними Правилами дорожнього руху, пропускання світла лобовим склом повинно становити не менше 75% від загального світлового потоку. Для переднього бічного скла це значення трохи нижче — 70%. Задні вікна авто жодних обмежень не мають.
Як наслідок, порушення цих норм карається штрафом у 340 гривень за перший випадок. Якщо протягом року правопорушення повториться, водія можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців.
Щодо дзеркального тонування скла, такий вид тонування абсолютно заборонений в Україні. Розмір штрафу за перше порушення становить 340 грн, а за повторне порушення сума збільшується до 8 500 грн.
Попри це, у багатьох країнах Європи існують свої регуляції щодо рівня тонування вікон автомобілів. Перед проведенням тонування важливо ознайомитися з місцевими законами, щоб уникнути штрафів та інших правових наслідків.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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