Передача авто у фінлізинг: хто є платником транспортного податку — Finance.ua

Передача авто у фінлізинг: хто є платником транспортного податку Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Передача авто у фінлізинг: хто є платником транспортного податку

Якщо легковий автомобіль передається у фінансовий лізинг, платником транспортного податку виступає лізингодавець.

Про це повідомили у головному управлінні ДПС у Київській області.

Зазначається, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, випущені не більше ніж п’ять років тому, які мають середньоринкову вартість понад 375 розмірів мінімальної зарплати, визначеної на 1 січня податкового року.

Коли потрібно подавати податкову декларацію

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

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Юридичні особи зобов’язані самостійно обчислювати суму податку станом на 1 січня звітного року і подавати податкову декларацію за місцем реєстрації об’єкта оподаткування до 20 лютого за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415.

Що таке фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг — господарська операція юридичної особи (лізингодавця), за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу майно, яке є основним засобом і придбане або виготовлене лізингодавцем, а також усі ризики та винагороди, пов’язані з правом володіння та користування об’єктом фінансового лізингу.

Терміни «фінансовий лізинг» та «фінансова оренда» для цілей ПКУ є тотожними.

Лізинг вважається фінансовим за наявності хоча б однієї з таких умов:

об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75% його первісної вартості, а лізингоодержувач зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з подальшим переходом права власності від лізингодавця до лізингоодержувача за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25% первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;

сума лізингових платежів, зазначених у договорі лізингу на момент укладення такого договору, дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її;

майно, що передається у лізинг, виготовлене за замовленням лізингоодержувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоодержувача, виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Так, у разі передачі легкового автомобіля у фінансовий лізинг, платником транспортного податку щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством, є лізингодавець (юридична особа — власник транспортного засобу).

Декларація подається за місцем реєстрації об’єкта оподаткування протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а сплата транспортного податку здійснюється з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нагадаємо, у серпні українці придбали нових легкових авто майже на 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

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