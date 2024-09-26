Українці за місяць купили нових авто на 15 млрд грн: найпопулярніші марки серпня — Finance.ua

Українці за місяць купили нових авто на 15 млрд грн: найпопулярніші марки серпня Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Українці за місяць купили нових авто на 15 млрд грн: найпопулярніші марки серпня

У серпні українці придбали нових легкових авто майже на 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найпопулярніші марки авто

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — понад 2,149 млрд грн.

Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,142 млрд грн.

На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.

Volkswagen зібрав понад 948 млн грн. — четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi, в кишені якої 752 млн грн.

У топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у серпні, також потрапили: Škoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Це на 83% більше порівняно із серпнем 2023 року. Середній вік американських авто, що поповнили український автопарк у серпні, — 5,5 року.

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

5 нових електромобілів серпня: BYD Song Plus — 174 од.; Honda M-NV — 169 од.; Volkswagen ID.4 — 147 од.; Zeekr 001 — 107 од.; Nissan Ariya — 83 од.

5 вживаних електромобілів: Nissan Leaf — 658 од.; Tesla Model Y — 588 од.; Tesla Model 3 — 561 од.; Hyundai Kona — 308 од.; Volkswagen е-Golf — 289 од.

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