Українці за місяць купили нових авто на 15 млрд грн: найпопулярніші марки серпня — Finance.ua

Українці за місяць купили нових авто на 15 млрд грн: найпопулярніші марки серпня
У серпні українці придбали нових легкових авто майже на 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.
Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найпопулярніші марки авто
Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — понад 2,149 млрд грн.
Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,142 млрд грн.
На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.
Volkswagen зібрав понад 948 млн грн. — четверте місце.
Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi, в кишені якої 752 млн грн.
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У топ-10 марок нових авто, на які не скупились українці у серпні, також потрапили: Škoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Це на 83% більше порівняно із серпнем 2023 року. Середній вік американських авто, що поповнили український автопарк у серпні, — 5,5 року.
У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
5 нових електромобілів серпня: BYD Song Plus — 174 од.; Honda M-NV — 169 од.; Volkswagen ID.4 — 147 од.; Zeekr 001 — 107 од.; Nissan Ariya — 83 од.
5 вживаних електромобілів: Nissan Leaf — 658 од.; Tesla Model Y — 588 од.; Tesla Model 3 — 561 од.; Hyundai Kona — 308 од.; Volkswagen е-Golf — 289 од.
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