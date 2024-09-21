ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США Сьогодні 09:16 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США, Фото: avtobazar.ua

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Це на 83% більше порівняно із серпнем 2023 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.

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Найбільша частка серед них (42%) — авто з бензиновими двигунами.

Електромобілі становлять 38% від загальної кількості. Гібриди — 8%. На дизельні авто та автомобілі з ГБО припадає по 6%.

Середній вік американських авто, що поповнили український автопарк у серпні, — 5,5 року.

ТОП-5 найпопулярніших вживані авто із США:

Tesla Model Y — 567 одиниць;

Tesla Model 3 — 547 одиниць;

Ford Escape — 329 одиниць;

Tesla Model S — 265 одиниць;

Jeep Cherokee — 259 одиниць.

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