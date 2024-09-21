ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США
Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Це на 83% більше порівняно із серпнем 2023 року.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.
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Найбільша частка серед них (42%) — авто з бензиновими двигунами.
Електромобілі становлять 38% від загальної кількості. Гібриди — 8%. На дизельні авто та автомобілі з ГБО припадає по 6%.
Середній вік американських авто, що поповнили український автопарк у серпні, — 5,5 року.
ТОП-5 найпопулярніших вживані авто із США:
- Tesla Model Y — 567 одиниць;
- Tesla Model 3 — 547 одиниць;
- Ford Escape — 329 одиниць;
- Tesla Model S — 265 одиниць;
- Jeep Cherokee — 259 одиниць.
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