ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США — Finance.ua

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ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США
ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто зі США, Фото: avtobazar.ua
Упродовж серпня в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Це на 83% більше порівняно із серпнем 2023 року.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був з США.

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Найбільша частка серед них (42%) — авто з бензиновими двигунами.
Електромобілі становлять 38% від загальної кількості. Гібриди — 8%. На дизельні авто та автомобілі з ГБО припадає по 6%.
Середній вік американських авто, що поповнили український автопарк у серпні, — 5,5 року.

ТОП-5 найпопулярніших вживані авто із США:

  • Tesla Model Y — 567 одиниць;
  • Tesla Model 3 — 547 одиниць;
  • Ford Escape — 329 одиниць;
  • Tesla Model S — 265 одиниць;
  • Jeep Cherokee — 259 одиниць.

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За матеріалами:
Finance.ua
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