Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів — Finance.ua

Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів Вчора 21:11 — Технології&Авто

Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів, Фото: freepik

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що це на 68% більше, ніж у серпні минулого року.

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Частка нових авто серед зареєстрованих залишилася на рівні 18%.

Більшість зареєстрованих автомобілів становили легкові авто — 6302 одиниці (1159 нових та 5143 вживаних). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5.

ТОП-5 нових електромобілів серпня:

BYD Song Plus — 174 од.;

Honda M-NV — 169 од.;

Volkswagen ID.4 — 147 од.;

Zeekr 001 — 107 од.;

Nissan Ariya — 83 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 658 од.

Tesla Model Y — 588 од.

Tesla Model 3 — 561 од.

Hyundai Kona — 308 од.

Volkswagen е-Golf — 289 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

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