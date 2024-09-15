Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів — Finance.ua
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Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів

Технології&Авто
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Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів
Серед українців зріс попит на електрокари: ТОП-5 автомобілів, Фото: freepik
У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що це на 68% більше, ніж у серпні минулого року.

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Частка нових авто серед зареєстрованих залишилася на рівні 18%.
Більшість зареєстрованих автомобілів становили легкові авто — 6302 одиниці (1159 нових та 5143 вживаних). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5.

ТОП-5 нових електромобілів серпня:

  • BYD Song Plus — 174 од.;
  • Honda M-NV — 169 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 147 од.;
  • Zeekr 001 — 107 од.;
  • Nissan Ariya — 83 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 658 од.
  • Tesla Model Y — 588 од.
  • Tesla Model 3 — 561 од.
  • Hyundai Kona — 308 од.
  • Volkswagen е-Golf — 289 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

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За матеріалами:
Finance.ua
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