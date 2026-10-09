День фінансів: звільнення з роботи на ТОТ в «Дії» та результати пом’якшення валютних обмежень

П’ятниця, 9 жовтня. Яких фахівців у DefTech шукають найбільше, як звільнитися з роботи на окупованих територіях онлайн та що потрібно знати про оподаткування доходів, отриманих за кордоном.

👛 Втрата роботи у нинішні турбулентні часи може здаватися справжньою катастрофою: звичний дохід зникає, а витрати залишаються. Саме тому важливо пам’ятати, що в період пошуку нового місця роботи можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу від держави. Для вашої зручності Finance.ua в одному матеріалі зібрав інформацію про те:

хто має право на статус безробітного та допомогу за законом;

як оформити статус;

які документи потрібні;

які суми виплачують у 2026 році;

скільки часу можна отримувати допомогу;

що робити, якщо вам відмовляють у виплатах.

Кличко закликав киян виїхати з міста

Мер Києва Віталій Кличко заявив , що через посилення російських атак столиця фактично переходить «у режим виживання» напередодні зими, а жителям столиці, у яких є така можливість, він радить подумати про тимчасовий виїзд.

Як розповіли енергетичні експерти, цієї зими в окремих регіонах України відключення електроенергії можуть тривати до 12−16 годин на добу, а за найгіршого сценарію — ще довше. Найбільші ризики експерти прогнозують для Києва та Одеси, а також східних, центральних і північних областей.

Звільнення з роботи на ТОТ онлайн

У застосунку «Дія» з’явився новий розділ «Обрій.Робота», першою послугою якого стало дистанційне звільнення з підприємств на тимчасово окупованих територіях. Тепер припинити трудові відносини можна онлайн без звернення до роботодавця та відвідування центру зайнятості. Як звільнитися з роботи на ТОТ через «Дію» — розповідаємо тут

Крім того, у грудні Міністерство цифрової трансформації має запустити щонайменше 25 нових електронних публічних послуг на порталі «Дія». Вони стосуватимуться соціального захисту, охорони здоров’я, оподаткування, підтримки ветеранів війни, бізнесу та послуг для водіїв.

Ціни на новобудови в Україні

Як свідчать дані Dim. ria, у вересні найбільше зростання середньої ціни квадратного метра у новобудовах зафіксовано у Чернігівській (+12%), Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%) областях. Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.

🔑 Навіть для жителів доволі заможних європейських регіонів квартира 2026 року залишається суттєвою фінансовою метою. У новій статті ми порівняли Україну, Німеччину, Польщу, Чехію та Іспанію за цінами на житло, доходами, орендою та умовами іпотеки. За модель для розрахунку взяли квартиру площею 50 кв. м та три варіанти заощаджень — 10%, 20% і 30% від чистого щомісячного доходу:

Результати пом’якшення валютних обмежень

Національний банк України оприлюднив проміжний звіт про результати пом’якшення валютних обмежень. За даними регулятора, зміни поліпшили умови роботи бізнесу та фінансового сектору, а також розширили можливості населення задовольняти свої потреби, диверсифікувати заощадження та розвивати інвестиційну культуру.

Доходи з-за кордону

ДПС України нагадує , що доходи, які податкові резиденти України отримують із джерел за межами країни, підлягають декларуванню та оподаткуванню в Україні, крім доходів, які звільняються від оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу України чи міжнародних договорів. Йдеться про будь-які доходи, отримані резидентами від будь-якої діяльності за межами митної території України.

Робота в оборонній галузі

У третьому кварталі 2026 року в Україні продовжувала зростати кількість вакансій у сфері оборонних технологій (DefTech). Зокрема, роботодавці почали частіше шукати фахівців-початківців, хоча найбільший попит і надалі припадає на кандидатів із досвідом роботи. Hardware-спеціалісти серед найбільш затребуваних фахівців.

Доступ до трудових віз і дозволів на проживання в Чехії

Уряд Чехії схвалив зміни до кількох постанов, які регулюють можливості перебування в країні для громадян України. Зокрема, пропонується розширити можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування. Пропонується створити умови для поступового переходу окремих груп людей із режиму тимчасового захисту до стандартних дозволів на перебування. Це стосується тих, хто хоче працювати в Чехії, зокрема й після завершення війни росії проти України.

Купівельні звички українців

Дослідження Gradus показало , що в різних містах люди по-різному адаптували свої купівельні звички. Українці можуть говорити, що звикли до постійних загроз і вони майже не впливають на покупки. Водночас фактична поведінка свідчить про інше: люди переносять покупки, змінюють магазини, частіше користуються доставкою або шукають альтернативи, якщо звичний маршрут стає недоступним.