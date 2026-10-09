У Києві подешевшали новобудови: скільки коштує квадратний метр

У вересні 2026 року в деяких областях вартість квадратного метра у новобудовах України зросла, тоді як у Києві та низці регіонів зафіксовано зниження.
Такі дані наводить новий аналітичний
звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості
Dim.ria.
Пропозиція
У
вересні 2026 року продовжують працювати
85% відділів продажу новобудов в Україні.
Упродовж місяця в експлуатацію ввели
три нові будинки: по одному — у Києві,
Київській та Хмельницькій областях.
Як змінилися ціни на новобудови у вересні
У
вересні найбільше зростання середньої
ціни квадратного метра у новобудовах
зафіксовано у Чернігівській (+12%),
Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%)
областях.
Найбільше річне зростання
вартості квадратного метра зафіксовано
у Чернігівській (+22,5%), Чернівецькій
(+20,3%), Тернопільській (+18,1%) та Хмельницькій
(+18,1%) областях.
Найбільш помітне падіння
ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%),
а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській
(-1,7%) областях.
Регіони,
де середня вартість квадратного метра
у новобудові перевищує $1 000:
Київ
— $1 421/м²;
Львівська
область — $1 276/м²;
Чернівецька
область — $1 171/м²;
Закарпатська
область — $1 160/м²;
Дніпропетровська
область — $1 156/м²;
Івано-Франківська
область — $1 075/м²;
Вінницька
область — $1 071/м²;
Рівненська
область — $1 043/м²;
Кіровоградська
область — $1 015/м².
Скільки коштують новобудови в районах Києва
У
районах Києва немає єдиної тенденції
зміни цін: в одних вони зростали, в інших
— знижувалися.
Найдорожчі новобудови
традиційно зосереджені у Печерському
районі — середня вартість квадратного
метра становить $2 887/м².
Найдоступніші
можна знайти у Деснянському районі, де
середня ціна — $883/м².
Попит
У
вересні попит на новобудови переважно
знижувався.
Найінтенсивніше падіння
фіксувалось у Волинській (-27%), Житомирській
(-21%), Хмельницькій (-18%), Одеській (-18%) та
Миколаївській (-16%) областях.
Помітне
зростання попиту у вересні відбулось
у Закарпатській (+10%), Київській (+5%) та
Чернігівській (+4%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що купівля житла в Європі за рік стала помітно дорожчою — у деяких країнах ціни зросли більш ніж на 15%. Водночас у трьох країнах житло, навпаки, подешевшало. Найбільше ціни на житло зросли в Португалії — на 16,5%, та Болгарії — на 15,5%. Єдиними країнами, де в другому кварталі 2026 року житло подешевшало порівняно з аналогічним періодом минулого року, стали Фінляндія (-2,7%), Люксембург (-2,2%) та Франція (-0,8%).