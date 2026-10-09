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У Києві подешевшали новобудови: скільки коштує квадратний метр

Нерухомість
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Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.
Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.
У вересні 2026 року в деяких областях вартість квадратного метра у новобудовах України зросла, тоді як у Києві та низці регіонів зафіксовано зниження.
Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Пропозиція

У вересні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні.
Упродовж місяця в експлуатацію ввели три нові будинки: по одному — у Києві, Київській та Хмельницькій областях.

Як змінилися ціни на новобудови у вересні

У вересні найбільше зростання середньої ціни квадратного метра у новобудовах зафіксовано у Чернігівській (+12%), Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%) областях.
Найбільше річне зростання вартості квадратного метра зафіксовано у Чернігівській (+22,5%), Чернівецькій (+20,3%), Тернопільській (+18,1%) та Хмельницькій (+18,1%) областях.
Ціни на новобудови у вересні
Ціни на новобудови у вересні, Інфографіка: Dim.ria
Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.
Регіони, де середня вартість квадратного метра у новобудові перевищує $1 000:
  • Київ — $1 421/м²;
  • Львівська область — $1 276/м²;
  • Чернівецька область — $1 171/м²;
  • Закарпатська область — $1 160/м²;
  • Дніпропетровська область — $1 156/м²;
  • Івано-Франківська область — $1 075/м²;
  • Вінницька область — $1 071/м²;
  • Рівненська область — $1 043/м²;
  • Кіровоградська область — $1 015/м².

Скільки коштують новобудови в районах Києва

У районах Києва немає єдиної тенденції зміни цін: в одних вони зростали, в інших — знижувалися.
Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 887/м².
Ціни на новобудови в районах Києва
Ціни на новобудови в районах Києва, Інфографіка: Dim.ria
Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $883/м².

Попит

У вересні попит на новобудови переважно знижувався.
Найінтенсивніше падіння фіксувалось у Волинській (-27%), Житомирській (-21%), Хмельницькій (-18%), Одеській (-18%) та Миколаївській (-16%) областях.
Як змінився попит на первинному ринку
Як змінився попит на первинному ринку, Інфографіка: Dim.ria
Помітне зростання попиту у вересні відбулось у Закарпатській (+10%), Київській (+5%) та Чернігівській (+4%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що купівля житла в Європі за рік стала помітно дорожчою — у деяких країнах ціни зросли більш ніж на 15%. Водночас у трьох країнах житло, навпаки, подешевшало. Найбільше ціни на житло зросли в Португалії — на 16,5%, та Болгарії — на 15,5%. Єдиними країнами, де в другому кварталі 2026 року житло подешевшало порівняно з аналогічним періодом минулого року, стали Фінляндія (-2,7%), Люксембург (-2,2%) та Франція (-0,8%).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьНовобудовиРинок нерухомості
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