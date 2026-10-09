У Києві подешевшали новобудови: скільки коштує квадратний метр

Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.

У вересні 2026 року в деяких областях вартість квадратного метра у новобудовах України зросла, тоді як у Києві та низці регіонів зафіксовано зниження.

Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У вересні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні.

Упродовж місяця в експлуатацію ввели три нові будинки: по одному — у Києві, Київській та Хмельницькій областях.

Як змінилися ціни на новобудови у вересні

У вересні найбільше зростання середньої ціни квадратного метра у новобудовах зафіксовано у Чернігівській (+12%), Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%) областях.

Найбільше річне зростання вартості квадратного метра зафіксовано у Чернігівській (+22,5%), Чернівецькій (+20,3%), Тернопільській (+18,1%) та Хмельницькій (+18,1%) областях.

Ціни на новобудови у вересні, Інфографіка: Dim.ria

Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.

Регіони, де середня вартість квадратного метра у новобудові перевищує $1 000:

Київ — $1 421/м²;

Львівська область — $1 276/м²;

Чернівецька область — $1 171/м²;

Закарпатська область — $1 160/м²;

Дніпропетровська область — $1 156/м²;

Івано-Франківська область — $1 075/м²;

Вінницька область — $1 071/м²;

Рівненська область — $1 043/м²;

Кіровоградська область — $1 015/м².

Скільки коштують новобудови в районах Києва

У районах Києва немає єдиної тенденції зміни цін: в одних вони зростали, в інших — знижувалися.

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 887/м².

Ціни на новобудови в районах Києва, Інфографіка: Dim.ria

Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $883/м².

Попит

У вересні попит на новобудови переважно знижувався.

Найінтенсивніше падіння фіксувалось у Волинській (-27%), Житомирській (-21%), Хмельницькій (-18%), Одеській (-18%) та Миколаївській (-16%) областях.

Як змінився попит на первинному ринку, Інфографіка: Dim.ria

Помітне зростання попиту у вересні відбулось у Закарпатській (+10%), Київській (+5%) та Чернігівській (+4%) областях.