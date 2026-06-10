День фінансів: видатки на оборону, штрафи за продаж у соцмережах, скасування комісій monobank Сьогодні 17:30

Середа, 10 червня. Сьогодні спливає термін оцифрування трудових книжок, а у МВС розповіли деталі щодо нової системи покарань за порушення ПДР.

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Видатки на оборону

на 1,56 трлн грн. Основним джерелом фінансування стане фінансова допомога Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15224 про внесення змін до Державного бюджету України на 2026 рік. За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати. Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Основним джерелом фінансування стане фінансова допомога Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Заробітки українців

Більшість українців мають щомісячний дохід до 15 тис. грн на одного дорослого члена родини. Водночас комфортним рівнем доходу вони вважають значно вищі суми — переважно від 25 тис. до 50 тис. грн.

Оцифрування трудових книжок

Сьогодні, 10 червня, спливає термін оцифрування трудових книжок для подання в Пенсійний Фонд. В відомстві пояснили , що якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026, це не призведе до втрати страхового стажу.

Продаж у соцмережах

Продаж товарів через Instagram, Facebook, Telegram, TikTok та інші онлайн-платформи став для багатьох українців джерелом додаткового доходу або повноцінним бізнесом. Водночас податкова служба дедалі активніше контролює інтернет-торгівлю.

Покарання за порушення ПДР

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За В Україні найближчим часом планують запровадити систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху.Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За словами міністра, наразі правоохоронні органи не мають достатніх важелів впливу на водіїв, які систематично перевищують швидкість і стають учасниками ДТП. ‎

monobank скасував комісію

monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для приватних клієнтів і бізнесу. Як повідомив співвласник monobank Олег Гороховський, відтепер вхідні та вихідні міжнародні SWIFT-платежі здійснюватимуться без комісії як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів.

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Курс долара в 2026 році

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