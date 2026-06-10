Mitsubishi Eclipse повертається — деталі Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Mitsubishi Eclipse повертається — деталі

Mitsubishi офіційно повертає назву Eclipse, але цього разу вона дісталася не спортивному купе, а повністю електричному кросоверу.

Новинка побудована на базі нового покоління Nissan Leaf і фактично є його скопійованою версією. Для прихильників оригінального Mitsubishi Eclipse, який випускався з 1989 по 2011 рік, це навряд чи стане довгоочікуваним поверненням легендарної моделі.

Зовні Eclipse Sportback отримав кілька власних дизайнерських рішень. Спереду встановлено інший бампер із новою решіткою та горизонтальними повітрозабірниками з аеродинамічними елементами. Світлодіодна оптика майже повторює Nissan Leaf, хоча між фарами немає характерної чорної вставки.

У профіль електрокросовер практично не відрізняється від донорської моделі. Збережено купеподібний силует кузова, а серед відмінностей можна помітити нові емблеми EV на передніх дверях, хромовані акценти навколо вікон і декоративні елементи на 18-дюймових аеродинамічних колесах.

Задня частина також отримала мінімальні зміни. Mitsubishi переробила бампер, встановила нову кришку багажника без глянцевої чорної вставки та використала власну графіку світлодіодних ліхтарів.

Фотографії салону виробник поки не оприлюднив. Очікується, що головною відмінністю від Nissan Leaf стане логотип Mitsubishi на кермі. У Nissan Leaf доступні цифрові дисплеї діагоналлю 12,3 або 14,3 дюйма залежно від комплектації, однак оснащення версії Mitsubishi поки не розкривається.

Технічно Eclipse Sportback використовує платформу CMF-EV, яка також лежить в основі Nissan Leaf та Ariya. Характеристики Mitsubishi ще не оголошені, але Leaf пропонується з двома варіантами батарей:

52 кВт·год;

75 кВт·год.

Для моделі Nissan також доступні електромотори потужністю 174 або 214 к.с., а максимальний запас ходу за циклом EPA сягає 488 км.

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