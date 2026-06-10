Які автомобілі на бензині обирають українці — рейтинг
Попит на легкові автомобілі з бензиновими двигунами в Україні залишається високим, хоча загальний ринок дещо скоротився. У травні автопарк країни поповнився 12,7 тис. бензинових легковиків, що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За даними Укравтопрому, із загальної кількості зареєстрованих авто 2,2 тис. були новими, що на 10% менше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 10,5 тис. імпортованих уживаних бензинових автомобілів, що на 1% менше у річному вимірі.
Які бензинові авто були найпопулярнішими
Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найбільший попит мали:
- Hyundai Tucson — 190 автомобілів;
- Mazda CX-5 — 186;
- Renault Duster — 113;
- BMW 3 Series — 110;
- Skoda Karoq — 102.
Серед імпортованих уживаних бензинових автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan, який обрали 668 українців.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
- Volkswagen Golf — 620 автомобілів;
- Nissan Rogue — 604;
- Audi Q5 — 520;
- Ford Escape — 305.
Таким чином, українці й надалі віддають перевагу кросоверам та практичним сімейним моделям як серед нових, так і серед уживаних автомобілів
Раніше ми повідомляли, що з 1 липня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до бензину — пальне повинно містити щонайменше 7% біоетанолу. Водії побоюються, що це може призвести до подорожчання бензину. Проте у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства запевняють, що підстав для таких побоювань немає.
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