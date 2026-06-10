Які автомобілі на бензині обирають українці — рейтинг Сьогодні 21:38 — Технології&Авто

Hyundai Tucson

Попит на легкові автомобілі з бензиновими двигунами в Україні залишається високим, хоча загальний ринок дещо скоротився. У травні автопарк країни поповнився 12,7 тис. бензинових легковиків, що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Укравтопрому , із загальної кількості зареєстрованих авто 2,2 тис. були новими, що на 10% менше, ніж торік. Водночас українці зареєстрували 10,5 тис. імпортованих уживаних бензинових автомобілів, що на 1% менше у річному вимірі.

Які бензинові авто були найпопулярнішими

Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найбільший попит мали:

Hyundai Tucson — 190 автомобілів; Mazda CX-5 — 186; Renault Duster — 113; BMW 3 Series — 110; Skoda Karoq — 102.

Серед імпортованих уживаних бензинових автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan, який обрали 668 українців.

До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

Volkswagen Golf — 620 автомобілів; Nissan Rogue — 604; Audi Q5 — 520; Ford Escape — 305.

Таким чином, українці й надалі віддають перевагу кросоверам та практичним сімейним моделям як серед нових, так і серед уживаних автомобілів

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