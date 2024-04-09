День фінансів: торгівля ЄС з Україною, ТОП-10 підприємств агросфери, криза зайнятості в ЄС — Finance.ua

День фінансів: торгівля ЄС з Україною, ТОП-10 підприємств агросфери, криза зайнятості в ЄС Сьогодні 17:45

У вівторок, 9 квітня ми дослідили в статті всі нюанси економічного бронювання від мобілізації та чи варто взагалі таке запроваджувати:

Нацбанк змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками 3-місячних депсертифікатів. Національний банк з 19 квітня змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депозитних Національний банк з 19 квітня змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів (ДС).

Також в НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом.

ЄС офіційно повідомив про погодження продовження лібералізації торгівлі з Україною. ЄС погодився ЄС погодився продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року, водночас посиливши захисні заходи для чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як м’ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед.

Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні.

Підвищення мінімалки до 9000 грн. У Верховній Раді обговорюють з Міністерством фінансів підвищення мінімальної зарплати у 2025 році до 9 тис. гривень. Про це У Верховній Раді обговорюють з Міністерством фінансів підвищення мінімальної зарплати у 2025 році до 9 тис. гривень. Про це повідомила членкиня комітету Ради з питань бюджету Леся Забуранна.

Криза зайнятості в ЄС. Близько 75% Близько 75% роботодавців у 21 європейській країні не могли знайти працівників із потрібними навичками у 2023 році. Це на 33% більше порівняно з 42% у 2018 році.

ТОП-10 підприємств агросфери. Лідери агроринку Лідери агроринку заробили майже 90 млрд грн. До Індексу потрапили компанії групи МХП Юрія Косюка, групи Кернел Андрія Веревського та групи Укрпромінвест Олексія Порошенко. Останні отримали найбільші прибутки серед усіх бізнесів з переліку.

Румунія входить до «шенгену». 31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 рокупочала видавати шенгенські візи типу C. Про це 31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 рокупочала видавати шенгенські візи типу C. Про це повідомляють у Міграційній платформі EWL.

Статистика наймів в ІТ. Ситуація на ринку праці в IT в першому кварталі 2024 року краще, ніж минулого, але більшість показників все ще на 25−30% нижче Ситуація на ринку праці в IT в першому кварталі 2024 року краще, ніж минулого, але більшість показників все ще на 25−30% нижче минулого року.

Чи планують компанії повертати працівників в офіси — свіже дослідження Work.ua.

На одного безробітного дві вакансії. У центрі зайнятості розповіли про ринок праці у столиці.

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